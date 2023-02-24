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Atiba Hutchinson'a Kanada'dan sürpriz teklif

Atiba Hutchinson'a Kanada'dan sürpriz teklif

10 sezondur Beşiktaş forması giyen deneyimli futbolcu Atiba Hutchinson'a Kanada ekibi Atletico Ottawa'dan bir teklif geldi.

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Ara transfer döneminde çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta ilginç bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulüpte 10 sezondur forma giyen 40 yaşındaki tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson'a kendi ülkesi Kanada'dan şaşırtan bir teklif geldi.

"150 beğeni gelirse teklif göndereceğiz"

Kanada Premier Lig ekiplerinden Atletico Ottawa'nın CEO'su Fernando Lopez, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir tweette Atiba Hutchinson'ı etiketleyip, "Bay Atiba Hutchinson, ülkenin başkentinde yükselen haykırışlara kulak verip Atletico Ottawa için oynamak ister misiniz? Eğer bu tweet 150 beğeni alırsa size teklifimizi göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Gönderi 650 beğeni aldı"

Lopez'in paylaştığı bu gönderi 650 beğeni aldı. Bu beğeniden sonra Lopez, "Atiba'ya bir teklifte bulunacağım" diyerek transfere yeşil ışık yaktı. Konuyla ilgili açıklama yapa Lopez, "Her şey teknik direktörümüz Carlos Gonzalez'in 6 numara transferi için bana baskı yapması ile başladı. Orada oynayan Abdoul Sissoko'yu kaybettik ve yerine birini almamız gerekiyor. Gonzalez de Atiba'nın sözleşmesinin uzatılmayacağını gördüğünde bana şansımızı denememiz gerektiğini söyledi. Twitter'da paylaşım yaptıktan sonra mesaj kutuma bir anda 50'den fazla mesaj geldi ve taraftarlarımız Atiba'nın transferi için çıldırıyordu. Normalde işime daha profesyonel yaklaşırım ancak bazen yaratıcı olmakta fayda var." dedi.

Atiba'nın Beşiktaş karnesi

10 sezondur Beşiktaş forması giyen 40 yaşındaki tecrübeli orta saha Atiba Huthinson, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 333 resmi maçta 26 gol atıp 37 asist kaydetti.

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