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Malatya'da depremde yıkılan Kırçuval Otel'in sahibi tutuklandı

Malatya'da depremde yıkılan Kırçuval Otel'in sahibi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya'da yıkılan Kırçuval Otel'in sahibi ve aynı zamanda Battalgazi İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı olan Zafer Kırçuval, tutuklandı.

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Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde Malatya'da da bir çok bina yıkıldı. Yıkılan binalardan biri ise 7 katlı Kırçuval Otel'i oldu.

Çok sayıda kişiye mezar oldu

TVF Erkekler Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcu, Battalgazi'de konakladıkları Kırçuval Otel'in ilk depremde yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.

Vefat edenlerin yakınları otel işletmesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma başlatıldı

Yaşananların ardından Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı.

Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda otel sahiplerinden olan Zafer Kırçuval, akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Tutuklandı

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kırçuval, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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