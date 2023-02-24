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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı! Kahramanmaraş'ta şebeke suyunu sakın içmeyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı! Kahramanmaraş'ta şebeke suyunu sakın içmeyin

11 şehirde büyük şıkıma neden olan depremin merkezi Kahramanmaraş'ta şebeke suyu için acil uyarı geldi. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, "Kahramanmaraş'ta şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmayalım" çağrısı yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta İl Sağlık Müdürlüğü'nde önemli açıklamalar yaptı. Kahramanmaraşlılara 'şebeke suyunu içmeyin' diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle:

- 101 sağlık evi hizmet veriyor. Türkoğlu Devlet Hastanemiz, Nurhak Devlet Hastanemiz ağır hasarlı durumda. Elbistan Devlet Hastanemiz hasara uğramamıştır. Sahra hastanelerimizin eczaneleri ve mobil eczanelerimiz bulunmaktadır. İlaç temini ile ilgili bir sorunumuz yok.

- İlimizdeki sağlık görevlisi sayısı 3 bin 747'dir. Kahramanmaraş'ta 1789 ameliyat yapıldı. 9 hastanemiz evde sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Gün aşırı köylerimize ambulans gönderilmekte ve tarama yapılmaktadır.

- Çadır kentlerde kurulan 15 acil müdahale ünitesinde yapılan tedavi sayısı 24 bin 501'dir. Vatandaşlarımız 184'ü arayarak acil sağlık hizmeti talebinde bulunabilirler. 75 yaş üzeri vatandaşlarımızı yakından takip ediyoruz. Yüzde 78'ine ulaşabildik.

Şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmayın

- Depremin ilk günlerinden itibaren su klorlama numunesi alıyoruz. Gerekli önlemler alınmıştır. Şebeke suyunu İçme Suyu olarak kullanmayalım. Su hayattır hep öyle kalsın, hastalık sebebi olmamıştır. Halk sağlığını tehdit eden unsur şu an yoktur.

- Tetanosa neden olan mikrop kolayca bulaşabilir. Tedbire büyük önem veriyoruz. Sizlerden çok hafif de olsa hafif yara aldıysanız tetanos aşınızı yaptırın.

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