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Hayali için biriktirdiği parayı depremzedelere bağışlayan küçük Özcan'ın yüzü güldü

Hayali için biriktirdiği parayı depremzedelere bağışlayan küçük Özcan'ın yüzü güldü

AMASYA'da bilgisayar hayaliyle kuruş kuruş biriktirdiği bin 23 TL’yi deprem bölgesinden gelenler için bağış yaparken "Allah bana daha çok verir" sözlerini sarf eden ilkokul öğrencisi Özcan Veysel Dalakçı'ya, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bilgisayar hediye edildi.

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Yeni bilgisayarını duyarlı öğrenciye teslim eden Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül’ün selamını iletti.

Amasya 75. Yıl Borsa İstanbul Bayezit İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Özcan Veysel Dalakçı’yı anlamlı davranışı dolayısıyla kutlayan Türkmen, “Kuruş kuruş biriktirdiği paraları depremzedeler için bağışlaması gözlerimizi yaşartacak ve geleceğimiz açısından daha umutla bakacağımız bir portreydi” şeklinde konuştu.

Mermer işçisi baba ve ev hanımı annenin evladı olan 4. sınıf öğrencisi Dalakçı, hediyeye çok sevindiğini belirterek, beyin cerrahı olmak için derslerine daha gayretle çalışacağını söyledi.

Özel saz eğitimine de katılan öğrenciden artık kurs aidatı alınmayacağı öğrenildi.

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