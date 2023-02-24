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Armağan Çağlayan '1 milyon TL bağış' iddiasına açıklık getirdi

Armağan Çağlayan '1 milyon TL bağış' iddiasına açıklık getirdi

Armağan Çağlayan, ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasına 1 milyon TL'lik bağışı kendisinin yapmadığını söyleyerek 'Bağışı Özgül ve Armağan Çağlayan Vakfı yapmıştır. Karışıklık tamamen isim benzerliğinden kaynaklandı sanırım' dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Halk TV’de düzenlediği ‘Bir Kira Bir Yuva’ bağış kampanyasına 1 milyon TL bağışladığı açıklanan Armağan Çağlayan, Twitter hesabından bağışı kendisinin yapmadığını açıkladı.

İsim benzerliğinden dolayı karışıklık yaşanmış olabileceğini söyleyen Çağlayan, bağışın ‘Özgül ve Armağan Çağlayan Vakfı’ tarafından yapıldığını belirtti.

Çağlayan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bağış kampanyasında, bir isim benzerliği sebebiyle yapılan bağış tarafımdan yapılmış gibi algılanmış ve haber yapılmış. Bağışı Özgül ve Armağan Çağlayan Vakfı yapmıştır. Karışıklık tamamen isim benzerliğinden kaynaklandı sanırım."

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