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1999 depremindeki yağma haberi ortaya çıktı Koray Aydın 'yok' demişti

1999 depremindeki yağma haberi ortaya çıktı Koray Aydın 'yok' demişti

İyi Partili Koray Aydın'ın katıldığı televizyon programında "1999 depreminde bir tane yağma yaşanmadı, bir gazete haberi bulamazsınız" ifadelerinin ardından arşivlerden 1999 depremindeki yağma haberleri çıkmaya başladı. O döneme ait bir gazete haberinde yağmacılara karşı güvenlik güçlerine 'vur' emrinin verildiği bilgisi paylaşılıyor.

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İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Habertürk Televizyonu'nda Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu programa katıldı.
Aydın'ın "1999 depreminde yağma yoktu" iddiası gündem oldu.

Aydın "1999 depreminde hiç yağma olmadı. Bir tane gazete haberi bulamazsınız" demişti.

Bunun üzerine Ersoy, "Var, okuyayım mı?" demiş ancak yalanı ortaya çıkan Koray Aydın "Yok öyle bir şey" diyerek konuyu geçiştirmişti.

17 Ağustos depremine ait yağma haberi ortaya çıktı
Yaşanılan olay sonrası, 1999 yılına ait yağma haberleri arşivden gün yüzüne çıktı.

"Yağmacılara vur emri" başlıklı haberde, Adapazarı ve Düzce'de halkın enkazlardan uzaklaştırılarak güvenli bölgelere yerleştirilmesi üzerine harekete geçen yağmacılara karşı alınan önlemler yer alıyor.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Deprem felaketinden en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Adapazarı'nda son iki gündür şikayetlerin artması üzerine polis ve askerlere yağmacılara karşı üç kez uyarı yapmaları, aksi halde bu gruplara karşı silah kullanma talimatı verildi."

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