İbrahim Kalın seçim tarihini açıkladı! 18 Haziran mı 14 Mayıs mı?

Seçim tarihi tartışmaları sürerken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş bir açıklama geldi. Kalın, seçimin vaktinde yapılacağı sinyalini verdi. İşte Kalın'ın açıklamaları...

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Depremin yaraları sarılmaya devam ederken siyasette seçimin tarihi tartışılıyor. Seçimin 14 Mayıs'ta mı yoksa 18 Haziran'da mı yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, aldığı kulis bilgisini CNN Türk ekranlarında paylaşmış ve seçimin yüzde 99 ihtimalle 14 Mayıs'ta yapılacağını söylemişti.

İngiliz haber ajansı Reuters 18 Haziran'ı, Amerikan Bloomberg ise 14 Mayıs'ı işaret eden haberler yaptı.

Haber7'de yer alan habere göre son olarak CNN International'dan Becky Anderson'un programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça eğilim, seçimin vaktinde yapılması yönünde" dedi. Kalın, "Şu anda 14 Mayıs'ta olacak gibi görünüyor" diye konuştu.