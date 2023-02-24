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Kahramanmaraş’ta deprem sonrası bir mahalle neredeyse yok oldu! Kalanlar da ağır hasarlı...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Kahramanmaraş’ta deprem sonrası bir mahalle neredeyse yok oldu! Kalanlar da ağır hasarlı...

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremde Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi, neredeyse yok oldu. Mahalledeki binalar büyük ölçüde yıkılırken, geri kalanı ise ağır hasar gördü.

Kahramanmaraş’ta deprem sonrası bir mahalle neredeyse yok oldu! Kalanlar da ağır hasarlı...

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi.  Şekeroba Mahallesi depremde en ağır yarayı alan yerlerden biri oldu. Şehir merkezine 20 kilometre mesafede bulunan bölgede binaların büyük çoğunluğu yıkılırken, geri kalanı ise ağır hasar gördü.

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Kahramanmaraş’ta deprem sonrası bir mahalle neredeyse yok oldu! Kalanlar da ağır hasarlı...

Depremlerde yüzlerce kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Mahallede bulunan cami ve okullar kullanılamaz hale geldi. İşte bölgeden gelen son görüntüler...

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Kahramanmaraş’ta deprem sonrası bir mahalle neredeyse yok oldu! Kalanlar da ağır hasarlı...
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Kahramanmaraş’ta deprem sonrası bir mahalle neredeyse yok oldu! Kalanlar da ağır hasarlı...
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