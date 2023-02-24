Kahramanmaraş’ta deprem sonrası bir mahalle neredeyse yok oldu! Kalanlar da ağır hasarlı...

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Şekeroba Mahallesi depremde en ağır yarayı alan yerlerden biri oldu. Şehir merkezine 20 kilometre mesafede bulunan bölgede binaların büyük çoğunluğu yıkılırken, geri kalanı ise ağır hasar gördü.