Elazığ'da silahını temizlerken yaşandı! Korkunç olay kanlar içinde kaldı
ELAZIĞ’da bir kişi, ruhsatsız tabancasının bakımını yaptığı sırada, silahın ateş alması sonucu annesini yaraladı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre M.P. (40), kendisine ait ruhsatsız tabancasının bakımını yaptığı esnada silahın bir anda ateş alması sonucu annesi A.P.'yi (61) yaraladı.
Karın bölgesinden yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından ruhsatız tabancaya el konulurken, M.P. ise gözaltına alındı.