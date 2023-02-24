UEFA ülke sıralamasında Türkiye için büyük fırsat! Sırbistan ve Avusturya piyangosu

Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin hemen üstünde bulunan Sırbistan ve Avusturya'dan temsilci kalmazken; Türkiye 3 takımla yoluna devam ediyor. Büyük fırsat yakalayan Türkiye seneyi ilk 10'da tamamlaması halinde 2 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ne elemesiz takım gönderebilecek.

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UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Partizan evinde Sheriff'e 3-1 kaybederek turnuvaya veda etti. Bununla birlikte Avrupa kupalarında Sırbistan'dan temsilci kalmadı. Aynı zamanda Roma'ya 2-0 kaybeden Salzburg'un da elenmesiyle Avrupa'da Avusturya temsilcisi kalmadı.

Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin bir üst sırasında yer alan Sırbistan ve 2 üst sırada yer alan Avusturya'dan temsilci kalmazken; Türkiye ise 3 takımla yoluna devam ediyor.

11. sıra için şansı artan Türkiye için kritik eşik 10. sıra olacak. 10. sırada yer alan Avusturya'nın tek takımı Salzburg'da elenince Türkiye için büyük fırsat doğdu. Seneyi ilk 10'da tamamlaması halinde 2 sezon sonra Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne elemesiz takım gönderebilecek.



Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in ilk 10 sıra için toplamda en az 6 galibiyet alması gerekiyor.

İşte ülke sıralamasında 15. ile 9. sıralarda dizilen ülkeler ve puanları:

15. Çekya: 29.050 (Takımı kalmadı)

14. Ukrayna: 29.300 (Shakhtar)

13. İsviçre: 29.675 (Basel)

12. Türkiye: 31.500 (Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor)

11. Sırbistan: 32.375 (Takımı kalmadı)

10. Avusturya: 34.000 (Takımı kalmadı)

9. İskoçya: 36.400 (Takımı kalmadı)