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Adana'da hasar görmeyen dairelerin fiyatı uçuşa geçti

Adana'da hasar görmeyen dairelerin fiyatı uçuşa geçti

Emlakçı Ahmet Muhammet Deran, depremde hasar görmeyen apartman dairelerinin fiyatının yüzde 50, müstakil evlerin ise yüzde 100 arttığını söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Adana’da 11 apartman yıkılırken, 148 apartmanda ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verildi.

Yaşanan depremin ardından ev fiyatlarında da artış meydana geldi. Emlakçı Ahmet Muhammet Deran, “Şu an müstakil evlere yoğun bir ilgi var. Depremden sonra ağır veya orta hasarlı binalardan çekinen vatandaşlar şu an müstakil arayışına geçti. Deprem öncesinde 5 bin lira kira değeri olan evler şimdi 7 bin 500 - 10 bin lira arasında değişiyor. Müstakil evlerde satılık olarak yüzde yüzün üzerinde bir zam söz konusu” dedi.

Apartmanlarda ise hasar durumuna göre fiyatların değiştiğine dikkat çeken Deran, şunları kaydetti:

“Hiç hasar almamış bir apartman dairesi yüzde 25 ile 50 arasında zamlandı. Ancak ağır hasar almış daire fiyatları da bayağı düştü. Örnek olarak, depremden önce 2 milyon liraya satılan bir yer hasarlı hale geldikten sonra 1 milyon 250 bin lira gibi fiyatlardan satıldı. Hasarsız olan yerlerde ise tam tersi, 2 milyon olan yer şu an 2 milyon 400 bin lira gibi fiyatlardan satılıyor.”

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