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Binanızda bu varsa tehlike çok büyük! Uzmanlar en büyük risk dedi anlattı

Binanızda bu varsa tehlike çok büyük! Uzmanlar en büyük risk dedi anlattı

Türkiye'yi yasa boğan, Kahramanmaraş ve Hatay'da büyük felakete neden olan Adıymana, Gaziantep, Malatya gibi şehirleri de derinden etkileyen deprem sonrasında gözler İstanbul'a çevrilmiş durumda. 1999 Ağustos depreminde 250'yi aşkın insanın öldüğü Avcılar, en riskli bölge. Aynı şekilde Bakırköy, Yeşilköy, Bahçelievler, Esenyurt, Küçükçekmece gibi yerler de sıkıntılı...

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Kahramanmaraş ve Hatay'a felaketi yaşatan deprem sonrası uzman isimler Marmara'da beklenen deprem için de sürenin yaklaştığını dile getiriyor. Dünyanın en büyük kentlerinden biri olan İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişi evinin sağlam olup olmadığını merak ediyor. Şehir içi göçler de başladı, özellikle binası 1999 depremini görenler oldukça tedirgin! Binanızda 'yumuşak kat' tehlikesi varsa hemen önlem alın.

Bina yapıldıktan sonra kolonların kaldırılması, duvarın kaldırılması çok büyük sıkıntıya yol açabilir! İstanbul'daki yumuşak kat tehlikesine dikkat! Yumuşak kat tehlikesi binanızı en ufak depremde yıkabilir.

Tehlike çok büyük

Aynı şekilde duvarlar cama çevrildiyse bu da büyük bir hata, Kanal D'ye konuşan inşaat mühendisi Doç. Dr. Murat Kırçıl, duvarları veya betonu kaldırırsanız başka bir bina ortaya çıkmış oluyor.

Yumuşak kat varsa 2 kere düşünün

Yumuşak kat yapan yani dükkanını genişletmek isteyen, restoranların kolonları kesmesi veya duvarların cama çevrilmesi söz konusuysa hemen ilave tedbirler almak gerekiyor. Projeye uygun yapılmayan yumuşak katların depremde yıkılmaması çok zor...

Eğer projede en alt kat dükkansa ve inşaat buna göre yapılmışsa doğru malzeme kullanılmışsa problem söz konusu değil fakat daire gibi yapılan daha sonra restore edilen dükkanlardaki değişiklikler kolon kesilmeleri depremde felaketi getirebilir.

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