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Tüm seçmen oy kullanabilecek! YSK’dan depremzede seçmen listeleri adımı

Tüm seçmen oy kullanabilecek! YSK’dan depremzede seçmen listeleri adımı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 11 kenti doğrudan etkileyen deprem felâketlerinin ardından, seçimlerin bölgede “güven içinde” ve en çok seçmenin katılımıyla nasıl yapılacağını tartışıyor.

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Deprem nedeniyle başka ile göç edenler, otel ve yurt gibi adreslere geçici olarak yerleşenler ile çadır ve konteyner kentlerde ikâmet etmek durumunda kalanlar için farklı formüller üzerinde çalışan YSK, “tüm seçmenin her yerde oy kullanabilmesi”ni temin edecek.

Başka ilde yaşamaya başlayanlar...

Milliyet'in özel haberine göre bu çerçevede, deprem bölgesinden başka ile göç etmiş vatandaşların, gittikleri ilde yalnızca beyanla seçmen kaydedilebilmesinin sağlanması planlanıyor. Yani başka bir ilde geçici olarak yaşamaya başlamış vatandaşlar, yeni adreslerini herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın nüfus müdürlüklerine yalnızca beyan ederek o ilin seçmeni olabilecek.

Çadırkentlerde kalanlar

Deprem bölgesinde kurulan çadırkentlerde kalanlar ise Nüfus Müdürlüğü tarafından yapılacak numarataj ve mahalle eşleştirmesi yöntemi ile oylarını bulundukları çadırkentte kullanabilecek. Deprem bölgesinde evi yıkıldığı için başka bir ile göç eden ancak nüfusunu yeni geldiği ile taşımayan vatandaşlar ise geçen yıl yapılan yasa değişikliğine göre en son kayıtlı olduğu adreste oy kullanabilecek.

Otellerde ve yurtlarda kalan depremzedeler

Otellerde ve yurtlarda kalan depremzedelerin kaldıkları yerler, “ikinci adres” olarak sisteme kaydedilecek. Bu sayede bu depremzedelerin de bulundukları illerde oy kullanması mümkün olacak. Depremden sonra başka ile göç edip, seçmen kütüğünü de taşındığı şehre aldıranlar ise zaten seçimde oy kullanırken sorun yaşamayacak. Göç eden vatandaşlar, göç ettikleri ilin milletvekilleri için oy kullanacak. Ancak depremden sonra illerin çıkaracağı milletvekili sayılarında bir değişikliğe gidilmeyecek.

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