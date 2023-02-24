Pendik’te yolda çöktü! İki apartman tahliye edildi

İSTANBUL Pendik’te korku dolu dakikalar yaşandı. Bir yolda çökme meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan iki apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

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Olay, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaat ve apartmanların bulunduğu sokakta çökme meydana geldi. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Trafiğe kapatılan sokakta güvenlik önlemleri alındı.

İki bina tahliye edildi

Sokak üzerinde bulunan 4 ve 5 katlı iki apartman Pendik Belediyesi tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı. Kimi apartman sakinleri yakınlarının evlerine giderken, 4 dairede oturan 12 vatandaş ise Pendik Belediyesi tarafından otele yerleştirildi. Çökme nedeniyle çevredeki apartmanlarda hasar oluşup oluşmadığına dair ekipler tarafından inceleme başlatıldı.