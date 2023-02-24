Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 'istifa' sözleri olay oldu:Kim ceza alırsa bu kendim için dahil...

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'da 21 bin 910 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Savaş, "İstifa edilecekse hep beraber edelim. 1 ay sonra yargıya başvuralım. Kim ceza alırsa, bu kendim için dahil." dedi.

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un 'istifa edilmesi gerekiyor mu, siz düşünüyor musunuz" sorusuna "Şehir o kadar zor durumda ki. Bırakıp kaçmak olmaz. Ben istifa edeceksem 10 belediye başkanı da istifa etmeli. " yanıtını verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok yıkıma uğrayan kent olan, tartışmaların odağındaki Hatay'ın belediye başkanı Savaş, HaberTürk'te şu açıklamaları yaptı:

Ben müteahhit değilim. Güvendiğim müteahhitti ama o kadar şiddetli üç depremden sonra evde bir şey yoktu. Dördüncü depremde hasar oldu. Aldığımız müteahhidin hiçbir binası yıkılmadı. Bu üstüste depremi gerçekten de sallanırken görmek lazım. Benim müteahhitten aldığım evlerde yıkım olmadı. Hasar gördü tabii ki. 2009'da Antakya Belediye Başkanıydım. Hatay'da 76 belediye vardı 2014 yılına kadar. Büyükşehir Yasası çıktıktan sonra 15 belediyeye düştü. Merkez ilçede ben belediye başkanıydım. Antakya ve diğer belediyelerin her tarafının sınırlarında şu anda deprem oldu. Sadece Antakya'da yıkım olmadı. İskenderun, Samandağı, Kırıkhan, Hassa'da. Jeofizikçilere göre zemini sağlam olmayan yer Antakya.

"Hesabı verilecekse herkesin vermesi lazım"

Deprem konusu, evlerin yakılması konusunun 4 bileşeni var. Müteeahhit ve müteahhit firmanın çizdirdikleri var. Belediyeye getirip projeyi inceletiyorsunuz. Belediye inceledikten sonra ruhsat veriyor. Ruhsattan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı denetim ruhsatı veriyor. Müteahhit ile denetim firması inşaatı birlikte yapıyor. Bu işin kefaleti yapı denetim firmasında. Burada tek bileşen belediye değil. Müteahhit firma, yapı denetim firmaları, belediye ve hükümet var. 2013 yılına kadar bütün firmalar kendi odalarına gidip inşaatı inceletiyorlardı. Elektrik, statik, mimari kısmını inceletiyorlardı. Sonra belediyelere geliyordu. 2013'ten itibaren iktidar bunu kaldırdı. Sadece belediyelere proeyi getirip onaylatıp inşaata başladılar. Yıkılan binaların hepsi büyükşehire bağlı değil, çünkü ruhsatı ilçe veriyor. 9 yıldır büyükşehir belediye başkanıyım, bunların hepsinin ruhsatı ilçelerde. Her tarafta bina yıkıldı, bütün bunların sorumluluğu hükümet, belediyeler, yapı denetim firmaları ve müteahhitler. Bunun hesabı verilecekse herkesin vermesi lazım.

"İstifa edilecekse hepimizin etmesi lazım"

Beldelerde teknik adam olmadığı için doğru dürüst. Her işi bir kişiye yaptırıyorsunuz. Niçin odalar devre dışı bırakıldı? Müteahhitler daha hızlı, rahat hareket etsin diye. Yıkılmış bir belediyeden bahsediyoruz. 1995 yılından devraldığımız binanın arşivi yok. Arşivi topluyoruz.Şehir şu anda o kadar zor durumda ki, bırakıp kaçmak olmaz. 9 yıldır bunun yetkisi bende değil. 11 ilçe iktidara mensup. İstifa etmesi gerekirse herkesin etmesi lazım. 10 tane büyükşehirin istifa etmesi lazım. Burada yıkılan ilçeler, beldeler istifa etmesi lazım. İktidarın istifa etmesi lazım. İstifa edilecekse hep beraber edelim. 1 ay sonra yargıya başvuralım. Kim ceza alırsa, bu kendim için dahil.

"Suçlu ise 11 büyükşehir belediye başkanı suçlu"

Burada hükümetin imar afları, aldığı 2013 yılında bütün odaları bir tarafa konup, inşaat izinlerinin belediyenin yüklenmesi doğru mu? Her belediyede teknik adam var mı, yok mu? Teknik adamı olmayan beldelere bu kadar sorumluluk vermek doğru mu? Şu anda 45 bin hayatını kaybetti. Sadece CHP'li belediye başkanı suçlu değildir. Suçlu ise 11 büyükşehir belediye başkanı suçlu. Bütün odaları bu işten el çektiren hükümet suçlu. İkide bir yasa çıkarıp da 'Ben sizi affediyorum' deyip ölüme terk eden hükümet suçlu. Bu 10 belediyenin 8 tanesi iktidar parasına ait.

"Hatay'da 21 bin 810 kaybımız var maalesef"

Ben 14 yıldır belediye başkanıyım. Doktorum, hocalık yönüm de var. Türkiye'de bu kavramların oturması lazım. Bakanlıklar, hükümetler, belediyeler, odalar ve bu işe bakan inşaat mühendisleri, müteahhitler birliği kim varsa oturup tekrardan bu yönetmeliği çıkartmaları lazım. Şu felakete uygun bir şekilde nasıl yapılacağı, yönetmeliğin nasıl olacağı tekrardan tartışılması lazım. Şu anda mevcut yönetmelik de bu gibi depremler için yetersiz kalabilir. Yapıların nasıl yapılacağı, demir, çimento, statiğinin nasıl hesaplanacağı tekrardan çalışılması lazım. İstanbul, Enerji, İskenderun, Adana hattı var. Bakanlıklar tarafından çok güçlü şekilde belediyelerin denetlenmesi lazım. 21 bin 910 kaybımız var maalesef. 30 bin 762 insanımız yaralandı.