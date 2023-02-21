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Hatay hayalet şehre dönüştü! 6.4 ve 5.8'lik depremler ağır hasarlı binaları yerle bir etti

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Hatay hayalet şehre dönüştü! 6.4 ve 5.8'lik depremler ağır hasarlı binaları yerle bir etti

HATAY’da dün gece 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından kentte hasar almış birçok bina yıkıldı. Enkaza dönüşen şehir havadan dron ile görüntülendi.

Hatay hayalet şehre dönüştü! 6.4 ve 5.8'lik depremler ağır hasarlı binaları yerle bir etti

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde Hatay’da çok sayıda bina çökerken birçok binada ağır hasar alıp kullanılmaz hale gelmişti. 

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Hatay hayalet şehre dönüştü! 6.4 ve 5.8'lik depremler ağır hasarlı binaları yerle bir etti

Dün akşam Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 ve Samandağ ilçesinde 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından birçok hasarlı binada yıkılma meydana geldi.

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Hatay hayalet şehre dönüştü! 6.4 ve 5.8'lik depremler ağır hasarlı binaları yerle bir etti

Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, dün gece meydana gelen depremlerin ardından şehir hayalet şehre döndü. Terkedilmiş sokaklar, yıkılmış binalar havadan görüntülendi.

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Hatay hayalet şehre dönüştü! 6.4 ve 5.8'lik depremler ağır hasarlı binaları yerle bir etti

Binaların enkazları yollara dökülürken, şehrin aldığı hasar dron kamerasıyla kaydedildi.

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