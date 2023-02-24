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İstanbul'da deprem oldu! Marmara Denizi merkezli depremle ilgili AFAD'dan açıklama

İstanbul'da deprem oldu! Marmara Denizi merkezli depremle ilgili AFAD'dan açıklama

İSTANBUL'da panik yaratan deprem. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Marmara Denizi merkezli bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş depreminin ardından sık sık "İstanbul'da deprem olacak" haberleri nedeniyle İstanbullular panik yaşadı...

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AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Marmara Denizi merkezli bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden İstanbullular panik yaşadı.

AFAD tarafından alınan bilgilere göre saat 05.08 sıralarında Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen depremin Tekirdağ Süleymanpaşa'ya 14.5 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı.

Kandilli'ye göre 3.5 şiddetinde

Kandilli Rasathanesi ise 05.08 sıralarındaki depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. Tekirdağ Yeniköy açıkları merkezli depremin 15.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bilgisi verildi.

İstanbullular panik yaşadı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili yıkan deprem sonrası yaşanan korku ve sonrasında deprem uzmanlarının İstanbul depremi için sık sık uyarı yapmaya başlaması nedeniyle depremi hisseden İstanbullular panik yaşadı.

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