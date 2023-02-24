Enkazdan çıkan 78 kilo altın dolu çantanın sahibi belli oldu! Ünlü kuyumcu o enkazda hayatını kaybetmiş

KAHRAMANMARAŞ'ta enkaz kaldırma çalışması sırasında içinde altın kemerlerin olduğu 78 kilo altın dolu bir çanta bulunmuştu. Onikişubat ilçesinde yıkılan Pentapark Apartmanı'ndaki enkaz çalışmaları sırasında kepçe operatörünün fark etmesiyle bulunan altın dolu çantanın ünlü kuyumcu Akif Zabun'a ait olduğu ortaya çıktı. Zabun da depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiş.

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Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma ve açıklanan resmi rakamlara göre 43 binden fazla kişinin ölümüne neden olan depremin geride bıraktığı enkazlar kaldırılmaya devam ediliyor. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yıkılan Pentapark Apartmanı'ndaki enkaz kaldırma çalışmaları sırasında moloz yığınları arasında bir çanta fark edildi.

78 kilo ağırlığında onlarca altın kemer

Çantayı açan operatör ve işçiler onlarca altın kemer gördü. 78 kilo ağırlığındaki altınlar iki çantaya bölünerek taşındı. Kepçe operatörü tarafından bulunan altın kemer dolu çanta polis ekipleri tarafından tutanakla teslim alınarak emniyete götürüldü.

Altın kemerlerin tanesi 10 bin dolar

Çantada çıkan altın kemerlerin her birinin 10 bin dolar (yaklaşık 190 bin lira) değerinde olduğu kaydedildi. Altınların Kahramanmaraş'ın ünlü kuyumcusu Akif Zabun'a ait olduğu öğrenildi. Depremde hayatını kaybettiği öğrenilen Akif Zabun'un Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kuyumculara altın verdiği belirtildi.