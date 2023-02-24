BIST 5.086
DOLAR 18,87
EURO 20,01
ALTIN 1.107,97
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! İki il için flaş karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! İki il için flaş karar

AKSARAY ve Amasya'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aksaray'ın merkez ilçesi Hamidiye mahallesinde ilan edilen rezerv yapı alanı içerisinde bulunan bazı taşınmazların, çoğunluğu imar mevzuatına aykırı olan, afet riski taşıyan, genel asayiş ve güvenlik yönünden sakınca teşkil eden yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Aksaray Belediyesi tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Ortaova köyü sınırları içerisinde bulunan taşınmazın, söz konusu alanda bulunan jeotermal kaynağın kullanımına yönelik çeşitli tesislerin yapılabilmesi için Amasya İl Özel İdaresi tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Pendik’te yolda çöktü! İki apartman tahliye edildi
Pendik’te yolda çöktü! İki apartman tahliye edildi
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 'istifa' sözleri olay oldu:Kim ceza alırsa bu kendim için dahil...
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 'istifa' sözleri olay oldu:Kim ceza alırsa bu kendim için dahil...
Antakya'da yaptığı tüm binalar ayakta kaldı tek can kaybı yok! Sırrı ortaya çıktı bakın ne yapmış
Antakya'da yaptığı tüm binalar ayakta kaldı tek can kaybı yok! Sırrı ortaya çıktı bakın ne yapmış
Kocaeli'de korkunç olay! Geride terlikleri kaldı
Kocaeli'de korkunç olay! Geride terlikleri kaldı
Deprem bölgesindeki yapılaşmaya ilişkin karar Resmi Gazete'de!
Deprem bölgesindeki yapılaşmaya ilişkin karar Resmi Gazete'de!
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de: Birçok göreve yeni isimler getirildi!
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de: Birçok göreve yeni isimler getirildi!
Avrupa Birliği harekete geçti! Rusya’ya yeni yaptırımlar geliyor: 10’uncu paket yolda
Avrupa Birliği harekete geçti! Rusya’ya yeni yaptırımlar geliyor: 10’uncu paket yolda
İftar vakti aile katliamı yapmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Belki onu da öldürme düşüncem vardI
İftar vakti aile katliamı yapmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Belki onu da öldürme düşüncem vardI
BM Genel Kurulu'ndan Rusya'ya "işgali durdur" çağrısı
BM Genel Kurulu'ndan Rusya'ya "işgali durdur" çağrısı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 belli oldu: Kura çekimi ne zaman? İşte muhtemel rakiplerimiz...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 belli oldu: Kura çekimi ne zaman? İşte muhtemel rakiplerimiz...
Silahlı saldırıya uğradı, arabasına binip kaçtı! Yolda gördüğü vatandaştan yardım istedi
Silahlı saldırıya uğradı, arabasına binip kaçtı! Yolda gördüğü vatandaştan yardım istedi
G7 ülkelerinden Ukrayna'ya 39 milyar dolar destek taahhüdü
G7 ülkelerinden Ukrayna'ya 39 milyar dolar destek taahhüdü