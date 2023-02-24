Zefer Şahin '14 Mayıs’ta Türkiye sandık başına gidecek' dedi 11 il ve 23 ilçede seçmenin durumu yazdı

Milliyet yazarı Zafer Şahin, "10 Mart’ta seçim kararı alınacak, karar 48 saat içinde Resmi Gazete’de yayımlanacak ve 14 Mayıs’ta Türkiye sandık başına gidecek. Birileri aksini iddia etse de bu konuda bir sıkıntı yok." dedi ve toplam seçmenin yaklaşık yüzde 13’ünün deprem felaketinin yaşandığı illerde olduğunu söyledi.

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Deprem felaketi sonrası seçimin ertelenip ertelenmeyeceği tartışmaları devam ederken Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta sandık başına gideceğini iddia etti. Üzerinde durulması gereken noktanın deprem mağdurları olduğunu söyleyen Şahin, "Deprem sonrasında bölgeden Türkiye’nin başka illerine doğru büyük göç dalgası yaşandı. Bu insanlar gittikleri illerde hangi sandıkta, nasıl oy kullanacak? Herkesin cevap aradığı sorular bunlar. O soruların cevapları ise rakamlarda gizli." dedi ve şunları kaydetti:

Devletin resmi kayıtlarında hangi ilden kaç kişinin nereye gittiği ve şu an nerede konakladıkları, bölgeyi terk etmeyenlerin yeni adresleri tüm ayrıntılarıyla yazıyor. Yani 14 Mayıs’taki seçimde depremzedelerin oy kullanmalarını sağlayacak teknik ve fiziki şartların oluşturulmasının önünde bir engel yok. Seçmen listeleri güncellenirken depremzedelere özel bir çalışmayla bu sorun kolaylıkla halledilir. Depremzedeler gittikleri illerde ya da şu an yaşadıkları yerlerde oylarını kullanabilir.

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