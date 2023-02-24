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Kuzey Marmara Otoyolu Projesi için Sarıyer'de acele kamulaştırma kararı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi için Sarıyer'de acele kamulaştırma kararı

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi, Odayeri-Paşaköy (Bağlantı yolları dahil) Kesimi Sarıyer-Kilyos Karayolu Tüneli yol yapım çalışmaları kapsamında İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki bazı mahallelerde acele kamulaştırmaya gidilecek.

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Odayeri-Paşaköy (Bağlantı yolları dahil) Kesimi Sarıyer-Kilyos Karayolu Tüneli yol yapım çalışmalarının gerçekleştirileceği güzergah ve belirtilen taşınmazlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Kararda yer verilen kroki kapsamında kamulaştırma yapılacak yerler, Sarıyer merkezin yanı sıra Maden, Kilyos ve Demirciköy'de bulunuyor.

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