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Trabzonspor İspanyol hakemin kurbanı oldu

Trabzonspor İspanyol hakemin kurbanı oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda İsviçre’nin Basel takımına 2-0 mağlup olarak Avrupa’ya veda etti. İspanyol hakem Mateu Lahoz verdiği kararlarla büyük tepki çekti.

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Trabzonspor, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında İsviçre temsilcisi Basel'e konuk oldu. 13. dakikada Amdouni ve 76. dakikada Zeqiri'nin golleriyle rakibine 2-0 yenilen bordo-mavililer, turnuvaya veda etti. Trabzonsporlu Bakasetas, 27. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Dakikalar 49'u gösterdiğinde Trabzonspor'un atağında Maxi Gomez, Basel kalecisini çalımlayıp topu ağlara göndermek üzereyken yerde kaldı. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Sonrasında VAR tarafından çağırılan Lahoz, penaltıyı iptal ederek devam kararı verdi.

Messi'yi de delirtmişti

Dünya Kupası’ndaki Arjantin-Hollanda karşılaşmasında tam 14 sarı, 2 kırmızı kart çıkaran Lahoz, turnuvaya bu maçın ardından veda etmiş ve ülkesine gönderilmişti. Dev maçın ardından konuşan Messi, “Dünya Kupası’ndaki tartışmasız en kötü hakem” sözlerini kullanmıştı.

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