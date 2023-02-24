BIST 5.086
DOLAR 18,88
EURO 20,02
ALTIN 1.107,67
HABER /  SPOR

UEFA Avrupa Ligi son 16 belli oldu Barcelona ve Ajax elendi

UEFA Avrupa Ligi son 16 belli oldu Barcelona ve Ajax elendi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 belli oldu. Juventus, Sevilla, Bayer Leverkusen, Manchester United, Union Berlin, Roma, Sporting ve Shakhtar Donetsk tur atladılar.

Abone ol

UEFA Avrupa Lig Son 16 Turu rövanş maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Rakiplerini eleyen Juventus, Sevilla, Bayer Leverkusen, Manchester United, Union Berlin, Roma, Sporting ve Shakhtar Donetskson 16'ya yükseldiler.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Nantes: 0 - Juventus: 3
Midtjylland: 0 - Sporting: 4
PSV: 2 - Sevilla: 0
Monaco: 3 - Bayer Leverkusen: 5 (Penaltılarda)
Manchester United: 2 - Barcelona: 1
Union Berlin: 3 - Ajax: 1
Roma: 2 - Salzburg: 0
Rennes: 4 - Shakhtar Donetsk: 5 (Penaltılarda)

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlayanlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlanırken, Anderlecht, Lazio, Fiorentina, AEK Larnaca, FC Sheriff, Basel, Lech Poznan ve Gent isimlerini bir üst tura yazdırdı.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Cluj: 0 - Lazio: 0
Dnipro: 0 - Larnaca: 0
Partizan: 1 - Sheriff: 3
Anderlecht: 2 - Ludogorets: 1
Gent: 5 - Karabağ: 3 (Penaltılarda)
Basel: 2 - Trabzonspor: 0
Lech Poznan: 1 - Bodo/Glimt:0
Fiorentina: 3 - Braga: 2

Muhtemel rakipler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri saat 14.00 ve 15.00'te çekilecek kuralarda belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, bugün TSİ 14.00'te Avrupa Ligi eşleşmeleriyle başlayacak. Ardından saat 15.00'te ise Avrupa Konferans Ligi kuraları çekilecek.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri, "Juventus, Sevilla, Bayer Leverkusen, Manchester United, Union Berlin, Roma, Sporting ve Shakhtar Donetsk" olurken, Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri ise şunlar: "Anderlecht, Lazio, Fiorentina, AEK Larnaca, FC Sheriff, Basel, Lech Poznan ve Gent."

ÖNCEKİ HABERLER
Tüm seçmen oy kullanabilecek! YSK’dan depremzede seçmen listeleri adımı
Tüm seçmen oy kullanabilecek! YSK’dan depremzede seçmen listeleri adımı
İstanbul'da deprem oldu! Marmara Denizi merkezli depremle ilgili AFAD'dan açıklama
İstanbul'da deprem oldu! Marmara Denizi merkezli depremle ilgili AFAD'dan açıklama
Zefer Şahin '14 Mayıs’ta Türkiye sandık başına gidecek' dedi 11 il ve 23 ilçede seçmenin durumu yazdı
Zefer Şahin '14 Mayıs’ta Türkiye sandık başına gidecek' dedi 11 il ve 23 ilçede seçmenin durumu yazdı
Enkazdan çıkan 78 kilo altın dolu çantanın sahibi belli oldu! Ünlü kuyumcu o enkazda hayatını kaybetmiş
Enkazdan çıkan 78 kilo altın dolu çantanın sahibi belli oldu! Ünlü kuyumcu o enkazda hayatını kaybetmiş
Flaş düzenleme! Binlerce kişiyi ilgilendiren ek ders ücreti kararı
Flaş düzenleme! Binlerce kişiyi ilgilendiren ek ders ücreti kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! İki il için flaş karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! İki il için flaş karar
Pendik’te yolda çöktü! İki apartman tahliye edildi
Pendik’te yolda çöktü! İki apartman tahliye edildi
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 'istifa' sözleri olay oldu:Kim ceza alırsa bu kendim için dahil...
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 'istifa' sözleri olay oldu:Kim ceza alırsa bu kendim için dahil...
Antakya'da yaptığı tüm binalar ayakta kaldı tek can kaybı yok! Sırrı ortaya çıktı bakın ne yapmış
Antakya'da yaptığı tüm binalar ayakta kaldı tek can kaybı yok! Sırrı ortaya çıktı bakın ne yapmış
Kocaeli'de korkunç olay! Geride terlikleri kaldı
Kocaeli'de korkunç olay! Geride terlikleri kaldı
Deprem bölgesindeki yapılaşmaya ilişkin karar Resmi Gazete'de!
Deprem bölgesindeki yapılaşmaya ilişkin karar Resmi Gazete'de!
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de: Birçok göreve yeni isimler getirildi!
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de: Birçok göreve yeni isimler getirildi!