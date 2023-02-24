O müteahhit yurtdışına kaçarken yakalandı! Yaptığı binaların hepsi yıkıldı Erdoğan'a şikayet edildi

CUMHUBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Nurdağı'na yaptığı ziyaret sırasında bir vatandaşın "kaçtı" diyerek şikayet ettiği müteahhit Yunus Kaya, yurtdışına kaçmaya çalıyırken yakalandı.

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Gaziantep’in Nurdağı İlçesi’nde yaptığı binaların çökmesi nedeniyle yüzlerce kişi ölen ve hakkında arama kararı çıkarılan AK Parti’li meclis üyesi müteahhit Yunus Kaya Mersin’de yakalandı. Gaziantep ve Mersin polisinin çalışmaları sonucu yakalanan Kaya'nın yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öğrenilirken, sorgulanmak üzere Gaziantep'e götürüleceği açıklandı.

Bu arada Yunus Kaya'nın mal varlıklarının bir bölümünü devrettiği ile ilgili iddia edilirken, bu iddianın sorgulama sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.

6 Şubat depreminin ilk günü Nurdağı'ndaki 5 binası çöken Nurdağı Belediyesi AK Partili meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı Yunus Kaya'nın yakalanmaması tepkilere neden olmuştu.

Yunus Kaya'nın sahibi olduğu CCG İnşaat yaptığı binanın enkazında çok sayıda yakınını kaybeden Ünal Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçede yaptığı inceleme sırasında şikayette bulunmuştu.