Ayşe Sucu 'Hac paraları depremzedelere bağışlansın' dedi Fuat Uğur'dan bomba çağrı

Yazar Fuat Uğur, hac ve umre paralarını depremzedelere bağışlamasını öneren Sözcü yazarı ilahiyatçı Ayşe Sucu'ya seslendi. Uğur, Sucu'dan Yunan Ege adalarına tatilcile gidenlerden bu yılki harcamalarını depremzedelere bağışlaması yönünde çağrı yapmasını istedi.

Abone ol

Kahmanmaraş merkezli iki büyük depremler sonrası yardım seferberliği başladı. Depremin vurduğu 11 ilde yaralar sarılmaya çalışılırken depremzedemler için maddi ve ayni yardımlar sürüyor.

Sözcü yazarı ilahiyatçı Ayşe Sucu, "Bu seneki hac ve umreye gidecek vatandaşlarımız paralarını deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için harcamak üzere bağış yapabilirler. Fazileti çok daha fazladır. Kendi kardeşlerimiz bu denli muhtaçken mali ibadet olan hac ertelenebilir." dedi.

Bu çağrı yen bir tartışmanın fitilini ateşledi. Twitter fenomeni Furkan Bölükbaşı, Sucu'ya karşılık “Bence seküler vatandaşlarımız bu sene alkollü içkiye harcayacakları paraları bağışlasınlar. Günahı da terk edecekleri için fazileti iki kat fazladır.” paylaşımını yaptı.

"Ayşe Sucu kolay olanı seçti"

Ardından bir öneri de tv100 yazarı Fuat Uğur'dan geldi. "Hac paraları tamam da Ege adalarında Yunan’a gidecek milyar dolarlar ne olacak?" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

(...)Devlet sonuçta alkollü içkilerden yılda 22 milyar lira ÖTV alıyor. Daha çok içsinler ister. Ama yine de hayal ediyorum, Ayşe Sucu, Sözcü gazetesi yazarı olduğuna göre hitap ettiği kesime şu çağrıyı yapabilirdi:

“Bu sene ithal içki tüketen, yurt dışına seyahat eden, Ege adalarına gidip milyarlarca dolar para harcayarak Yunanları doyuranlar oralarda harcayacakları paraları depremzede kardeşlerimiz için harcanmak üzere bağış yapabilirler. Fazileti çok fazladır. Kendi kardeşlerimiz bu denli muhtaçken bu eğlence ve sefahat bir yıllığına ertelenebilir.”

Sözcü okurları arasında hac ibadetini yapacakların sayısı yok denecek kadar az olduğuna göre bu çağrı daha uygun olurdu Ayşe Hanım için. Yapmadı tabii. Çünkü aşırı tepki görür ve linç edilirdi. O da kolay olanı seçti; dindar ve muhafazakâr kesimlerin inançları, yaşam tarzları.

Şimdi karşılaştırmalı olarak bakalım.

Hac ibadetine 14,5 milyar lira

Bu yıl hac kontenjanı 83 bin kişi. Bir hacı adayının hac ibadetini yerine getirmek için harcayacağı para ise 20 bin-40 bin riyal arasında. Ortalama 35 bin riyal desek 175 bin liraya tekabül ediyor. 83 bin kişiyle çarparsak 14,5 milyar liraya karşılık geliyor. Bu da 772 milyon dolar. Az para değil.

Bir de diğer tarafa bakalım, ne harcıyorlarmış.

Yunanlılara 20 milyar lira

Geçen yıl sırf Ege adalarına turist olarak giden Türkler YUNANLARA 1 milyar Avro döviz bıraktı. Yani 20 milyar lira."

Fuat Uğur'un yazısının tamamı için tıklayın