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Hatay'da depremde kendi evinden sağ çıkan kadın ölümden kaçamadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay'da depremde kendi evinden sağ çıkan kadın ölümden kaçamadı

HATAY'da deprem sırasında kendi evinden sağ çıkan 81 yaşındaki Fatma Araz, torunları ve çocuklarını kurtarmak için girdiği evde enkaz altında kaldı. Tüm aile kurtulurken, yaşlı kadın enkaz altında hayatını kaybetti.

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Hassa'da yaşayan Fatma Araz (81), 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde sarsıntı olduğu esnada ailesini uyarmak için kendi evinden çıkarak torunlarının ve çocuklarının bulunduğu eve girdi. Araz, ailesini uyararak evden kaçmalarını sağladı.

Araz’ın torunları ve çocukları kaçarak kurtulurken, yaşlı kadın üzerine kolon düşmesi sonucu vefat etti. Fatma Araz’ın kendi evi ise depremde yıkılmadı.

“Ailesine çok düşkündü, onları kurtarmak istedi”

Hayatını kaybeden Fatma Araz’ın torunu Abdulkadir Araz, "Biz depremde uyandık, babam çıkalım dedi. Halam ile nenem diğer evde beraber yatıyorlardı. Bizi gelip uyardı, çocuklarım dışarı çıkın diye bağırdı. Daha sonra bizim ev yıkılınca nenem altında kalarak vefat etti. Amcalarım 6 aile olarak burada kalmaktayız. Nenem kendisi evinden sağ çıktı, bize yardım etmek için dışarı çıkalım diye uğraştı. Deprem oluyor çocuklarım dışarı dedi, biz ailecek dışarı çıktık. Biz binanın yıkılmasına sokakta şahit olduk, baktık nenem enkaz altında kalmış" şeklinde konuştu.

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