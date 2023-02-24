Annesiyle son yazışması yürekleri sızlattı, tıp öğrencisi Merve isyan etti: Hiç mi Allah korkunuz yok

Merve Börta'nın, "5 senedir tıp öğrencisiyim. Her sınav öncesi annem babama mesaj atar. 'Bana dua edin' derdim. Sözlülerde annem benim kadar terler. Babam benim kadar stres olurdu. Anne baba ben sizi çok özledim. Kim bana 'kızım stres yapma' diyecek ki" sözleri yürekleri parçaladı.