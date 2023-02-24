Annesiyle son yazışması yürekleri sızlattı, tıp öğrencisi Merve isyan etti: Hiç mi Allah korkunuz yok
30 yıllık evli Gülsüm ve Mehmet Börta çifti depremde Adıyaman'da hayatlarını kaybetti. Tıp öğrencisi Merve Börta ailesinin acısını yaşarken, babasının telefonunda gördüğünden sonra gözyaşlarını tutamadı. Merve Börta, annesi ile sınav öncesi yaptığı son yazışmanın ekran görüntüsünü paylaştı. Genç kız, "Hiç mi Allah korkunuz yok" diye de isyan etti.
Adıyaman'ı da şiddetli şekilde etkileyen depremde yaşamını yitiren hemşire Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık öğretmen eşi Mehmet Börta (53) çiftinin tıp fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta'nın hikayesi Türkiye'yi ağlamıştı. Merve, annesi ile sınav öncesi yaptığı son yazışmanın ekran görüntüsünü paylaştı.
Merve Börta'nın, "5 senedir tıp öğrencisiyim. Her sınav öncesi annem babama mesaj atar. 'Bana dua edin' derdim. Sözlülerde annem benim kadar terler. Babam benim kadar stres olurdu. Anne baba ben sizi çok özledim. Kim bana 'kızım stres yapma' diyecek ki" sözleri yürekleri parçaladı.
İlkokul arkadaşlarıydı
Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi 2501 sokak Şansel Apartmanı A Blok'ta enkaz altında kalan hemşire Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık eşi Mehmet Börta (53) enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Gülsüm-Mehmet Börta çifti aynı zamanda ilkokul arkadaşlarıydı.
Geçtiğimiz 18 Şubat Merve Börta'nın anne ve babasız ilk doğum günü oldu.