Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Planı! İkişer milyonluk iki yeni şehir kurulacak işte yerleri...

İSTANBUL'da beklenen büyük deprem için uzmanlar uyarı üstün uyarı yaparken, AK parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul için deprem planı belli oldu. Şile ile İzmit arasına ikişer milyon nüfuslu iki yni şehir kurulacak. E-5'in kenarındaki oturumlar bu bölgeye kaydırılacak...

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AK Parti'de yapılan toplantılarda gündem seçimler ve deprem.. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı şehirler için hangi adımlar atılacak: İstanbul'un beklenen büyük depreme hazırlanması için neler yapılacak? Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat, AK Parti'nin İstanbul için Şile-Kandıra arası ile İzmit-Kandıra arasına iki yeni şehir kurup, yüksek riskli binalarda oturan nüfusun oralara kaydırılması gündemde.

AK Parti'nin yeni seçim sloganı

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerle ilgili olarak AK Parti'nin "Hatay için hemen şimdi, deprem bölgesi için hemen şimdi, İstanbul için hemen şimdi" sloganını kullanacağını belirten Hande Fırat, İstanbul üzerine konuşulan planları şöyle sıraladı:

İstanbul'a iki yeni şehir kurulacak

- Olası İstanbul depremi için hızlı bir çalışma başlatılması gündemde.

- Mikro şehirlerin kurulması konuşuluyor.

- Şile-Kandıra arası ile İzmit-Kandıra arasına depreme dirençli evlerin inşası ile ikişer milyonluk şehirlerin kurulması üzerinde duruluyor.

- Bu hatların aynı zamanda yeni yapılan Anadolu otoyoluna yakınlığı da avantaj olarak görülüyor.

E-5 kenarındaki en tehlikeli alanda oturanlar

- Ekonomik açıdan kritik sektörlerin de yine bu alanlara kaydırılması gündemde.

- 1999 Gölcük depreminde de görüldüğü gibi deprem açısından en tehlikeli hat E-5 Karayolu’nun etrafındaki alan. Bu nedenle bu hat üzerinde nüfus ve yerleşim alanlarının seyreltilmesi görüşü hâkim. Bu alanlar yeşil alan olarak dizayn edilecek.

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