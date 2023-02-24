İstanbul'da il içi göç başladı! Riskli bölgeler boşalıyor! İşte İstanbul'daki en güvenli ilçeler
Türkiye'yi yasa boğan binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz iki büyük depremin ardından gözler şimdi Marmara'da olması beklenen büyük İstanbul depreminde. İstanbullu diken üstünde beklerken bazıları ise daha güvenli bölgelere taşınıyor. İşte İstanbul'da en güvenli ve riskli ilçeler.
40 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depremi sonrası İstanbulluların korkuları daha da arttı. Beklenen Marmara depreminde evlerinin yıkılmasından endişe eden İstanbullular, kent içi göçe başladı. İ
stanbullular, güvenli olduklarını düşündükleri ilçelere taşınırken, emlakçılara talepler de arttı. Peki, İstanbul'da en çok hangi ilçeler güvenli, hangi ilçeler riskli? En çok hangi ilçelere talep var? İşte tüm detaylar...
Uzmanlar beklenen Marmara depreminin yaklaştığına dikkat çekerken, evlerinin güvenirliğinden emin olmayan İstanbulluları bir endişe kapladı. 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrası korkuları da artan vatandaşlar, evlerini taşımaya başladı.
İstanbul'daki yapıların yüzde 25'nin riskli olduğunu belirten uzmanlar, olası bir depremde çok acı bir tabloyla karşılaşılacağını belirtirken. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri de harekete geçti.