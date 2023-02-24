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İstanbul'da il içi göç başladı! Riskli bölgeler boşalıyor! İşte İstanbul'daki en güvenli ilçeler

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İstanbul'da il içi göç başladı! Riskli bölgeler boşalıyor! İşte İstanbul'daki en güvenli ilçeler

Türkiye'yi yasa boğan binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz iki büyük depremin ardından gözler şimdi Marmara'da olması beklenen büyük İstanbul depreminde. İstanbullu diken üstünde beklerken bazıları ise daha güvenli bölgelere taşınıyor. İşte İstanbul'da en güvenli ve riskli ilçeler.

İstanbul'da il içi göç başladı! Riskli bölgeler boşalıyor! İşte İstanbul'daki en güvenli ilçeler

40 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depremi sonrası İstanbulluların korkuları daha da arttı. Beklenen Marmara depreminde evlerinin yıkılmasından endişe eden İstanbullular, kent içi göçe başladı. İ

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İstanbul'da il içi göç başladı! Riskli bölgeler boşalıyor! İşte İstanbul'daki en güvenli ilçeler

stanbullular, güvenli olduklarını düşündükleri ilçelere taşınırken, emlakçılara talepler de arttı. Peki, İstanbul'da en çok hangi ilçeler güvenli, hangi ilçeler riskli? En çok hangi ilçelere talep var? İşte tüm detaylar...

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İstanbul'da il içi göç başladı! Riskli bölgeler boşalıyor! İşte İstanbul'daki en güvenli ilçeler

Uzmanlar beklenen Marmara depreminin yaklaştığına dikkat çekerken, evlerinin güvenirliğinden emin olmayan İstanbulluları bir endişe kapladı. 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrası korkuları da artan vatandaşlar, evlerini taşımaya başladı.

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İstanbul'da il içi göç başladı! Riskli bölgeler boşalıyor! İşte İstanbul'daki en güvenli ilçeler

İstanbul'daki yapıların yüzde 25'nin riskli olduğunu belirten uzmanlar, olası bir depremde çok acı bir tabloyla karşılaşılacağını belirtirken. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri de harekete geçti.

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