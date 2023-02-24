Zam sonrası motorine indirim geldi! İstanbul'da, Ankara'da litresi ne kadar oldu?

Geçen hafta benzinin litresine 1.1, motorinin litresine ise 1.2 lira zam gelmişti.Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 63 kuruş indirim geldi. İndirim sonrası motorinin litresi ne kadar oldu?Abone ol
Motorine indirim geldi. Motorinin litre fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 63 kuruş düştü.
İstanbul'da Ankara'da litresi ne kadar oldu?
Son indirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 20.62 liraya, Ankara'da 20.97 liraya, İzmir'de ise ortalama 21.03 liraya geriledi.
Son indirimle beraber motorin fiyatı sene başına göre yüzde 6.5 düşmüş oldu.