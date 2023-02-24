BIST 5.088
DOLAR 18,88
EURO 20,01
ALTIN 1.106,80
HABER /  GÜNCEL

Osmaniye'de iki kamyon askeri araca çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Osmaniye'de iki kamyon askeri araca çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Osmaniye'de kontrolden çıkarak çarpışan iki kamyonet, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkılan enkazın başında bekleyen jandarma aracına çarptı. Kamyonetlerdeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü askeri personel 4 kişi de yaralandı.

Abone ol

Osmaniye'de, gece saatlerinde Dereobası köyünde meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybederken, 3'ü askeri personel 4 kişi de yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen kamyonetler, kontrolden çıkarak kavşakta çarpıştı. Savrulan iki kamyonet, enkaz başında bekleyen jandarma aracına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonet içerisinde bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişi hayatını kaybederken, 3'ü askeri personel 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için çalışma başlatan jandarma, soruşturmaya devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Planı! İkişer milyonluk iki yeni şehir kurulacak işte yerleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Planı! İkişer milyonluk iki yeni şehir kurulacak işte yerleri...
Zam sonrası motorine indirim geldi! İstanbul'da, Ankara'da litresi ne kadar oldu?
Zam sonrası motorine indirim geldi! İstanbul'da, Ankara'da litresi ne kadar oldu?
Hatay'da depremde kendi evinden sağ çıkan kadın ölümden kaçamadı
Hatay'da depremde kendi evinden sağ çıkan kadın ölümden kaçamadı
Binanızda bu varsa tehlike çok büyük! Uzmanlar en büyük risk dedi anlattı
Binanızda bu varsa tehlike çok büyük! Uzmanlar en büyük risk dedi anlattı
TOKİ harekete geçti, ilk evlerin temeli atıldı! 24 Şubat 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
TOKİ harekete geçti, ilk evlerin temeli atıldı! 24 Şubat 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
Trabzonspor İspanyol hakemin kurbanı oldu
Trabzonspor İspanyol hakemin kurbanı oldu
Hatay'da yeni deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı panik yarattı
Hatay'da yeni deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı panik yarattı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
O müteahhit yurtdışına kaçarken yakalandı! Yaptığı binaların hepsi yıkıldı Erdoğan'a şikayet edildi
O müteahhit yurtdışına kaçarken yakalandı! Yaptığı binaların hepsi yıkıldı Erdoğan'a şikayet edildi
Yanlış yere inşa edilmiş dedi Celal Şengör o ili çok ciddi uyardı! Şehirleşme olmamalı
Yanlış yere inşa edilmiş dedi Celal Şengör o ili çok ciddi uyardı! Şehirleşme olmamalı
UEFA Avrupa Ligi son 16 belli oldu Barcelona ve Ajax elendi
UEFA Avrupa Ligi son 16 belli oldu Barcelona ve Ajax elendi
Tüm seçmen oy kullanabilecek! YSK’dan depremzede seçmen listeleri adımı
Tüm seçmen oy kullanabilecek! YSK’dan depremzede seçmen listeleri adımı