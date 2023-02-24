BIST 5.102
DOLAR 18,88
EURO 20,01
ALTIN 1.107,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Böyle vicdansızlık görülmedi! Depremzedeleri bunu söyleyip dolandırdı!

Böyle vicdansızlık görülmedi! Depremzedeleri bunu söyleyip dolandırdı!

ADANA’da depremde yaralanan yakınlarını hastane önünde bekleyen vatandaşları “özel hastanede ücretsiz tedavi ettiririm” yalanıyla dolandırdığı öne sürülen bir kişi tutuklandı.

Abone ol

Depremlerde yıkılan evlerinin enkazından kurtarılarak Adana’ya getirilen yaralılar, çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı olan Ercan B. (51) ise, devlet hastanesindeki afetzedelerin yanına gidip, özel hastanelerde tanıdığı doktorların olduğunu, kendilerini orada daha iyi şartlarda tedavi ettireceğini söyleyerek para talep etti.

Ercan B., depremzedelerin birinden 1000 lira, bir başkasından ise 200 lira ve cep telefonlarını aldı. Malatya ve Hatay’dan gelen iki afetzede, Ercan B.’nin yanlarından ayrılıp, kayıplara karışmasıyla dolandırıldıklarını anladı.

Şüphelinin adresini belirleyen polis, yaptıkları baskında Ercan B.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Ercan B., hakkındaki suçlamaları kabul ederken, depremzedelerden aldığı para ve cep telefonları ise bulunamadı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da hasar görmeyen dairelerin fiyatı uçuşa geçti
Adana'da hasar görmeyen dairelerin fiyatı uçuşa geçti
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi için Sarıyer'de acele kamulaştırma kararı
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi için Sarıyer'de acele kamulaştırma kararı
Ayşe Sucu 'Hac paraları depremzedelere bağışlansın' dedi Fuat Uğur'dan bomba çağrı
Ayşe Sucu 'Hac paraları depremzedelere bağışlansın' dedi Fuat Uğur'dan bomba çağrı
Meral Akşener'den Erdoğan'a kader tepkisi! Afet kaderdendir ama felaket Beştepe’dendir
Meral Akşener'den Erdoğan'a kader tepkisi! Afet kaderdendir ama felaket Beştepe’dendir
Ekrem İmamoğlu 'İstanbul'da uygulayacağız' dedi, depremde hayat kurtaran yöntem: Karbon elyaf
Ekrem İmamoğlu 'İstanbul'da uygulayacağız' dedi, depremde hayat kurtaran yöntem: Karbon elyaf
Osmaniye'de iki kamyon askeri araca çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Osmaniye'de iki kamyon askeri araca çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Planı! İkişer milyonluk iki yeni şehir kurulacak işte yerleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Planı! İkişer milyonluk iki yeni şehir kurulacak işte yerleri...
Zam sonrası motorine indirim geldi! İstanbul'da, Ankara'da litresi ne kadar oldu?
Zam sonrası motorine indirim geldi! İstanbul'da, Ankara'da litresi ne kadar oldu?
Hatay'da depremde kendi evinden sağ çıkan kadın ölümden kaçamadı
Hatay'da depremde kendi evinden sağ çıkan kadın ölümden kaçamadı
Binanızda bu varsa tehlike çok büyük! Uzmanlar en büyük risk dedi anlattı
Binanızda bu varsa tehlike çok büyük! Uzmanlar en büyük risk dedi anlattı
TOKİ harekete geçti, ilk evlerin temeli atıldı! 24 Şubat 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
TOKİ harekete geçti, ilk evlerin temeli atıldı! 24 Şubat 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
Trabzonspor İspanyol hakemin kurbanı oldu
Trabzonspor İspanyol hakemin kurbanı oldu