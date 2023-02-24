BIST 5.102
DOLAR 18,88
EURO 20,01
ALTIN 1.107,67
HABER /  DÜNYA

Japonya'dan Türkiye ve Suriye'ye 27 milyon dolarlık acil insani yardım

Japonya'dan Türkiye ve Suriye'ye 27 milyon dolarlık acil insani yardım

Japonya hükümeti, şiddetli depremlerle sarsılan Türkiye ve Suriye'ye yaklaşık 27 milyon dolarlık acil insani yardım sağlanacağını açıkladı.

Abone ol

Türkiye, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve Suriye'de de yıkıma neden olan depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, Japonya hükümetinden bölgeye yardım sürüyor. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Türkiye ve Suriye'ye yaklaşık 27 milyon dolarlık acil insani yardım sağlanacağını açıkladı.

Matsuno, yardımın 16 milyon dolarlık bölümünün uluslararası kuruluşlar aracılığıyla sağlanacağını, Türkiye ile Suriye'deki depremzedelere barınak, yiyecek ve diğer günlük ihtiyaçların temini için seferber edileceğini kaydetti.

Matsuno, Tokyo'nun ayrıca Japon bir sivil toplum kuruluşu aracılığıyla iki ülkeye 4 milyon dolarlık destek sağlayacağı bilgisini paylaşırken, depremden zarar gören bölgelerin yeniden inşasına yardımcı olmak için Türkiye ve Suriye'ye insani desteği sürdüreceğinin altını çizdi.

Japonya'nın ayrıca uluslararası bir yardım fonu aracılığıyla Suriye'ye 7 milyon dolarlık yardım göndereceği öğrenildi.

Dünyadan destek yağdı

Türkiye, bu ayın başında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerle sarsılmış, ülke tarihindeki en büyük doğal afetlerden biri olarak gösterilen sarsıntılar Türkiye'deki 11 il dışında Suriye'de de binlerce can kaybına neden olmuştu. Facianın ardından uluslararası toplumdan deprem bölgesine destek yağmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Depremzede kadından tüyler ürperten sözler: "Evin içine bomba düşmüş gibiydi"
Depremzede kadından tüyler ürperten sözler: "Evin içine bomba düşmüş gibiydi"
Zefer Şahin '14 Mayıs’ta Türkiye sandık başına gidecek' dedi 11 il ve 23 ilçede seçmenin durumu yazdı
Zefer Şahin '14 Mayıs’ta Türkiye sandık başına gidecek' dedi 11 il ve 23 ilçede seçmenin durumu yazdı
Eşi yanında öldü 3 çocuğunu da kaybetti depremzede o anları anlattı
Eşi yanında öldü 3 çocuğunu da kaybetti depremzede o anları anlattı
Böyle vicdansızlık görülmedi! Depremzedeleri bunu söyleyip dolandırdı!
Böyle vicdansızlık görülmedi! Depremzedeleri bunu söyleyip dolandırdı!
Adana'da hasar görmeyen dairelerin fiyatı uçuşa geçti
Adana'da hasar görmeyen dairelerin fiyatı uçuşa geçti
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi için Sarıyer'de acele kamulaştırma kararı
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi için Sarıyer'de acele kamulaştırma kararı
Ayşe Sucu 'Hac paraları depremzedelere bağışlansın' dedi Fuat Uğur'dan bomba çağrı
Ayşe Sucu 'Hac paraları depremzedelere bağışlansın' dedi Fuat Uğur'dan bomba çağrı
Meral Akşener'den Erdoğan'a kader tepkisi! Afet kaderdendir ama felaket Beştepe’dendir
Meral Akşener'den Erdoğan'a kader tepkisi! Afet kaderdendir ama felaket Beştepe’dendir
Ekrem İmamoğlu 'İstanbul'da uygulayacağız' dedi, depremde hayat kurtaran yöntem: Karbon elyaf
Ekrem İmamoğlu 'İstanbul'da uygulayacağız' dedi, depremde hayat kurtaran yöntem: Karbon elyaf
Osmaniye'de iki kamyon askeri araca çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Osmaniye'de iki kamyon askeri araca çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Planı! İkişer milyonluk iki yeni şehir kurulacak işte yerleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Planı! İkişer milyonluk iki yeni şehir kurulacak işte yerleri...
Zam sonrası motorine indirim geldi! İstanbul'da, Ankara'da litresi ne kadar oldu?
Zam sonrası motorine indirim geldi! İstanbul'da, Ankara'da litresi ne kadar oldu?