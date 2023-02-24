Bilecik'te 19 yaşındaki Bilgehan bulundu! Kayboldu zannedildi gerçek herkesi şoke etti
BİLECİK'te 'ekmek almaya gidiyorum' diyerek evden çıktıktan sonra geri dönmeyen 19 yaşındaki Bilgehan Bilgin için polis ekipleri seferber oldu. Bilgehan'dan 2 gün sonra haber geldi. Kaybolduğu sanılan gencin ailesinden saklandığı ortaya çıktı. Bilgehan, Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde bulundu ardından ailesine teslim edildi.Abone ol
Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Çalış Sokak üzerindeki oturduğu evden 22 Şubat günü saat 15.00 sıralarında 'Ekmek almaya gidiyorum' diye çıkan 19 yaşındaki Bilgehan Bilgin'i bulmak için ailesi seferber olmuştu.
Emniyet güçlerince yapılan çalışmalar sonucu çocuk, bu sabah 06:00'da Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde saklandığı yerde bulundu.
Çocuk ailesine teslim edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gencin ailesinden neden kaçıp saklandığı henüz bilinmiyor.
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