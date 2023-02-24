4 yaşındaki Asel'in enkazdan kurtuluş hikayesi: Anneannesi kolonlara siper oldu, bilmiyor...

"Kayınvalidem kızıma siper olmuştu"

Kayınvalidemin binası komple yıkıldı. 7 saat sonunda kayınvalidem ve kızıma ulaştık. Kayınvalidem kızıma siper olmuştu. Kızımı sağ salim enkazdan çıkardık. O süreçten sonra Antalya Serik’e geçtik. Devletimizden Allah razı olsun. Bizi orada misafir ettiler. Sonra Mersin Silifke’ye geldik. Burada bir yardımsever ailenin bize verdiği evde kalıyoruz. Silifke kaymakamlığı ve Silifke İlçe Milliği Eğitim Müdürlüğü sağ olsunlar bize yardımcı oluyorlar. Evlerimiz yıkıldı arabamız gitti. Buna da şükür devletimiz var olsun” dedi.