4 yaşındaki Asel'in enkazdan kurtuluş hikayesi: Anneannesi kolonlara siper oldu, bilmiyor...
Antakya’da yıkılan 6 katlı apartmanın enkazından 7 saat sonra ekipler tarafından sağ olarak çıkarılan 4 yaşındaki Asel Erva Malatya, anneannesinin kolonlara siper olmasıyla kurtuldu. Malatya ailesinin dayıları Ahmet Zeytunlu da, kızı İrem Zeytunlu'yu siper olarak kurtardı, kendisi hayatını kaybetti.
Antakya’da 4 yaşındaki Asel Erva Malatya’nın anneannesi ve dayısı ile birlikte kaldığı 6 katlı bina depremde yerle bir oldu. Enkazda 7 saat kaldıktan sonra ekipler tarafından kurtarılan 4 yaşındaki Asel Erva Malatya’nın anneannesi Nesrin Pak hayatını kaybederken dayısı Oğuzhan Pak enkazdan sağ olarak çıktı.
Asel'in kurtulduğu binada 35 kişi öldü
Asel Erva Malatya’nın bulunduğu çöken binada toplam 35 kişi hayatını kaybederken, enkazdan çıkan Asel Erva, annesi Burcu, babası Gökhan, 1 yaşındaki kardeşi Elisa Malatya, dayısı Oğuzhan Pak ve yakınları ile birlikte Silifke ilçesinde kaldıkları kiralık evde depremi unutmaya çalışıyor.
50'den fazla yakınlarını kaybettiler
Depremde evlerini, arabalarını ve 50’den fazla yakınlarını kaybettiklerini belirten Gökhan Malatya, “Şubat ayının 5’inde Pazar günü kayınvalidemde yemek yedikten sonra eve doğru yola çıktık. Kayınvalidem o gün torununun yanında kalmasını istemişti. Sonra biz eve geçtik. Evde uyurken saat 04.17 sıralarında Antakya’da depreme yakalandık. Kızım, kayınvalidem ve kaynım aynı evde kalıyorlardı. Biz hasarlı binadan kurtulduk.
"Kayınvalidem kızıma siper olmuştu"
Kayınvalidemin binası komple yıkıldı. 7 saat sonunda kayınvalidem ve kızıma ulaştık. Kayınvalidem kızıma siper olmuştu. Kızımı sağ salim enkazdan çıkardık. O süreçten sonra Antalya Serik’e geçtik. Devletimizden Allah razı olsun. Bizi orada misafir ettiler. Sonra Mersin Silifke’ye geldik. Burada bir yardımsever ailenin bize verdiği evde kalıyoruz. Silifke kaymakamlığı ve Silifke İlçe Milliği Eğitim Müdürlüğü sağ olsunlar bize yardımcı oluyorlar. Evlerimiz yıkıldı arabamız gitti. Buna da şükür devletimiz var olsun” dedi.