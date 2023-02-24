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Adana'da artçı depremde göçük oldu! Maden işçisi ağır yaralandı

Adana'da artçı depremde göçük oldu! Maden işçisi ağır yaralandı

ADANA'da arçı sarsıntıda madende göçük meydana geldi. 22 yaşındaki maden işçisi göçük altında kalarak ağır yaralandı.

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Adana’nın Feke ilçesinde bulunan çinko madeninde, Saimbeyli’de gerçekleşen 3.5 şiddetinde meydana gelen deprem nedeniyle madende göçük yaşandı. Arif Karayavuz göçük altında kalarak yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karayavuz, Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada kalp masajı ile hayata yeniden döndürülen madenci Karayavuz  Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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