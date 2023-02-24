BIST 5.089
DOLAR 18,88
EURO 20,00
ALTIN 1.107,17
HABER /  SPOR

Abdullah Avcı Türkiye'de aslan Avrupa'da kuzu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Abdullah Avcı Türkiye'de aslan Avrupa'da kuzu

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup olan Trabzonspor, Avrupa'ya veda ederken, teknik direktör Abdullah Avcı, yurt dışında 6 yıldır kazanamama şanssızlığını kıramadı.

Abone ol

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Basel'i 1-0 mağlup etmişti. Bu maçın rövanşında rakibine 2-0 mağlup olan Trabzonspor, Avrupa'da dış saha galibiyet özlemini sürdürürken, teknik direktör Abdullah Avcı da şanssızlığını kıramadı.

Mağlubiyet sayısını 20'ye çıkardı

Abdullah Avcı, kulüp kariyerinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupalarında çıktığı 38 maçta 8 galibiyet, 20 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde etti.

18 maçta 1 galibiyet

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 deplasman maçını kazanamayan Trabzonspor, bu alışkanlığını Avrupa'da da sürdürdü. 59 yaşındaki teknik adam Avrupa'da deplasmanda oynadığı 18 maçta sadece 1 galibiyet alarak kötü bir performans sergiledi. Söz konusu maçlarda 13 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. 6 yıldır yurt dışında maç kazanamayan Avcı, dış sahada elde ettiği tek galibiyeti ise 23 Kasım 2017 tarihinde Medipol Başakşehir'in başında Avrupa Lig'nde Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 2-1 mağlup ettiği maçta elde etmişti. Avcı, söz konusu maçın ardından Avrupa'da oynadığı dış saha maçlarından galip gelme başarısı gösteremedi.

Yine kazanamadı

Avcı'nın Avrupa'da dış sahada Trabzonspor'un başında çıktığı 7 maçta ise galibiyeti bulunmuyor. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 6 mağlubiyet 1 beraberlik elde etti. Avcı'nın Trabzonspor'un başındaki Avrupa'daki dış saha mücadeleleri şu şekilde:

Kopenhang - Trabzonspor: 2-1
Ferencvaros - Trabzonspor: 3-2
Monaco - Trabzonspor: 3-1
Kızılyıldız - Trabzonspor: 2-1
Roma - Trabzonspor: 3-0
Molde - Trabzonspor: 1-1
Basel - Trabzonspor:2-0

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kurum duyurdu! Nurdağı ve İslahiye'de ilk kazma vuruldu
Bakan Kurum duyurdu! Nurdağı ve İslahiye'de ilk kazma vuruldu
Deprem sonrası tedirgin eden görüntü: Elazığ'da ikinci zemin sıvılaşması vakası!
Deprem sonrası tedirgin eden görüntü: Elazığ'da ikinci zemin sıvılaşması vakası!
Depremzedelerin de kaldığı otelde yangın çıktı
Depremzedelerin de kaldığı otelde yangın çıktı
1939 Erzincan depremi sonrası belge ortaya çıktı İsmet İnönü imzalamış
1939 Erzincan depremi sonrası belge ortaya çıktı İsmet İnönü imzalamış
Mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri yüzde 87,1 arttı
Mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri yüzde 87,1 arttı
Deprem anındaki şokla öyle bir şey yaptı ki çocukları bağırdı: Çık dışarı
Deprem anındaki şokla öyle bir şey yaptı ki çocukları bağırdı: Çık dışarı
Nüfus Müdürlüğü geçici kimlik belgesi ile ilgili açıklama yaptı
Nüfus Müdürlüğü geçici kimlik belgesi ile ilgili açıklama yaptı
UEFA ülke sıralamasında Türkiye için büyük fırsat! Sırbistan ve Avusturya piyangosu
UEFA ülke sıralamasında Türkiye için büyük fırsat! Sırbistan ve Avusturya piyangosu
MİT'ten nokta operasyonu! İstiklal Caddesi saldırısının kilit ismi etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyonu! İstiklal Caddesi saldırısının kilit ismi etkisiz hale getirildi
Bilecik'te 19 yaşındaki Bilgehan bulundu! Kayboldu zannedildi gerçek herkesi şoke etti
Bilecik'te 19 yaşındaki Bilgehan bulundu! Kayboldu zannedildi gerçek herkesi şoke etti
Adana'da artçı depremde göçük oldu! Maden işçisi ağır yaralandı
Adana'da artçı depremde göçük oldu! Maden işçisi ağır yaralandı
Japonya'dan Türkiye ve Suriye'ye 27 milyon dolarlık acil insani yardım
Japonya'dan Türkiye ve Suriye'ye 27 milyon dolarlık acil insani yardım