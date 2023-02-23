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AK Parti'de seçim beyannamesine deprem revizyonu! 'Acil eylem planı' formülü: 81 ilde yürürlüğe alınacak

AK Parti'de seçim beyannamesine deprem revizyonu! 'Acil eylem planı' formülü: 81 ilde yürürlüğe alınacak

Asrın felaketi sonrası AK Parti’de seçim kampanya süreci ve beyannamesi yeniden masaya yatırıldı. İstanbul Deprem Acil Eylem Planı, 81 il için yürürlüğe alınacak. Beyannamede, kullanılacak müziklerden mitinglere kadar 2023 seçimlerinin ana maddesi deprem olacak.

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AK Parti'de seçim kampanya süreci ve beyanname yeniden masaya yatırıldı. 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde can güvenliği, çevre, konut, deprem, Türkiye'nin gelecekteki müdahale süreçleri konuları beyannamede yer alacak.

Sabah'ın haberine göre depremin etkilediği şehirler yeniden inşa ve ihya edilecek. Yaralar hızla sarılacak. Deprem sonrası zorunlu olarak şehrini terk eden vatandaşlar yeniden memleketlerine dönecek. Seçim tarihi ile ilgili de AK Parti kurmaylarının büyük çoğunluğu 14 Mayıs'ta yapılmasını istediği öğrenildi.

İstanbul'daki olası deprem ve ülkede yaşanacak depremlere yönelik, Deprem Acil Eylem Planı masaya yatırıldı. Özellikle İstanbul başta olmak üzere 81 il için yapılacak afet planlarıyla ilgili atılacak adımların seçim beyannamesinde anlatılacak.

Beyannameye deprem revizyonu

Deprem felaketi sonrası seçim propagandası için daha evvel yapılan birçok çalışma durdurulacak. Seçim beyannamesine deprem revizyonu yapılacak.

AK Parti seçim beyannamesine can güvenliği, çevre, konut, deprem, Türkiye'nin gelecekteki müdahale süreçleri girecek. Vatandaşlara olası depremlere karşı alınacak tedbirler, yapılacak projeler detaylı olarak anlatılacak. Beyannamede ekonomi başlığı da önemini koruyacak.

Depremin ekonomik boyutu ve vatandaşın hayat standartlarını koruyacak önlemler ve ekonomide atılacak yeni adımlar da beyannamede yer alacak.

Mitingler minimalize edilecek

AK Parti kurmayları, bu süreçte mitinglerin çoğunun iptal edileceğini ya da yapılacak mitinglerin de minimalize edileceğini aktardı. Seçim müziklerinin de yeniden gözden gerileceği ifade edilirken, özellikle deprem bölgelerinde müzik olmayacağı vurgulandı.

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