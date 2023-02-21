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'Depremin habercisi' denildi! 45 dakika bozulmadı gören gözlerine inanamadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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'Depremin habercisi' denildi! 45 dakika bozulmadı gören gözlerine inanamadı

Van semalarında dün akşam saatlerinde görülen ve dakikalarda bozulmadan kalan mercek bulutu için sosyal medyada 'deprem habercisi' yorumları yapıldı. Mercek bulutu birçok ilçeden görüldü.

'Depremin habercisi' denildi! 45 dakika bozulmadı gören gözlerine inanamadı

Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçelerinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekerken vatandaşlar bu anları kaydetti. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüye depremin habercisi yorumu yapıldı.

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'Depremin habercisi' denildi! 45 dakika bozulmadı gören gözlerine inanamadı

Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur. Mercek bulutunun şekli uçan daireye benzetilebilir. 

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'Depremin habercisi' denildi! 45 dakika bozulmadı gören gözlerine inanamadı

Mercek bulutu geçtiğimiz aylarda Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülmüştü.

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'Depremin habercisi' denildi! 45 dakika bozulmadı gören gözlerine inanamadı
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