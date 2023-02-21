'Depremin habercisi' denildi! 45 dakika bozulmadı gören gözlerine inanamadı

Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçelerinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekerken vatandaşlar bu anları kaydetti. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüye depremin habercisi yorumu yapıldı.