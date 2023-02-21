'Depremin habercisi' denildi! 45 dakika bozulmadı gören gözlerine inanamadı
İhlas Haber Ajansı
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Van semalarında dün akşam saatlerinde görülen ve dakikalarda bozulmadan kalan mercek bulutu için sosyal medyada 'deprem habercisi' yorumları yapıldı. Mercek bulutu birçok ilçeden görüldü.
Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçelerinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekerken vatandaşlar bu anları kaydetti. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüye depremin habercisi yorumu yapıldı.
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Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur. Mercek bulutunun şekli uçan daireye benzetilebilir.
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Mercek bulutu geçtiğimiz aylarda Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülmüştü.
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