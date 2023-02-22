"Elbistan'da cenazeler poşette bekletiliyor" iddiasına yalanlama

Elbistan Kaymakamlığı, ilçede cenazelerin battaniyelerde sarılı halde poşetlerde bekletildiği iddiasını yalanladı. Açıklamada, "İlçemizde defnedilmeyi bekleyen bir cenazemiz yoktur" denildi.Abone ol
Kahramanmaraş'ta ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da cenazelerin battaniyelerde sarılı halde, poşetlerde beklediği ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.
Elbistan Kaymakamlığı, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, "İlçemizde defnedilmeyi bekleyen bir cenazemiz yoktur" denildi.