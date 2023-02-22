Avukatlardan 134 belediye başkanı hakkında suç duyurusu

Mardin'deki 'Tam Bağımsız Avukatlar Grubu' üyesi avukatlar, Maraş depreminde yaşamını yitiren binlerce can için suç duyurusunda bulundu. 134 belediye başkanı hakkında dilekçe veren avukatlar, "Hem suyun başında olanlar hem de maşa olarak kullanan kişiler onlar olduğu için suç duyurusunda bulunduk. Domino taşı gibi tek tek düşecekler" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 42 binden fazla vatandaş yaşamını yitirdi, 10 kent ise enkaz altında kaldı. İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Mardin'de örgütlenen Tam Bağımsız Avukatlar Grubu üyesi avukatlar, Mardin Adliyesi'ne gelerek Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumlu tuttukları illerle 41 ilçenin mevcut ve geçmiş 134 belediye başkanı hakkında suç duyusunda bulundu.

İstifa eden kimse yok

Suç duyurusunun ardından adliye önünde açıklama yapan avukatları adına Avukat Ahmet Duyan konuştu ve şunları söyledi:

"Bizler, ölümü getirenin melek olduğuna inananlarız. Lakin bu ölümü, bu ölümleri, iradesi para hırsıyla ele geçirilmiş Meclis'e, belediyelere, siyasi partilere sığınan cellatlar getirdi bize. En üzücüsü ise bu insanların hala ellerini kollarını sallaya sallaya geziyor olmalarıdır. On binlerce insanımızı kaybetmemize rağmen sorumluluğunu kabul eden, istifa eden kimse yok. Birkaç müteahhit haricinde hakkında soruşturma açılan, yargılanan kimse yok. Yargılanmalılar, yargılanacaklar. Onların, süregelen cezasızlık deryasında kaybolup gitmelerine müsaade etmeyeceğiz. Yaklaşık olarak bir haftadır failleri belirlemek namına çok ciddi çalışma içerisindeyiz ve bugün burada, çalışmalarımızın sonucu olarak, halihazırda görevde olan ve geçmişte görev yapmış 134 belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Domino taşı gibi tek tek düşecekler

Belediye başkanlarının kimlikleri belli olan failler olduklarını söyleyen Duyan, "En net, kesin, kimlikleri belli olan failler onlardır. Ütopik, karışık, faili belirsiz bir suç duyurusunda bulunmak istemediğimiz için bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Katil belli, elinde silahıyla maktulün yanı başında olduğu için bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Daha basit anlatımla şunu söyleyebiliriz ki; hem suyun başında olanlar hem de maşa olarak kullanan kişiler onlar olduğu için suç duyurusunda bulunduk. Domino taşı gibi tek tek düşecekler. Bu kişilerle ilgili beklenti içerisinde olmak belki abestir ama umut ediyoruz ki, en üstten başlayıp gerek kamuda gerek özel sektördeki suç ortaklarını açıkça söyleyeceklerdir. En azından insanlığa bu şekilde hizmet etmelerini bekliyoruz. Bağımsız, tarafsız yargıya teslim edeceğiz onları."

Süreci takip ettiklerini belirten Duyan, şunları söyledi:

"Bütün siyasi partilerin ağız birliği yapmışçasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanunlarında belirtilen belediyelerin ve belediye tüzel kişiliğini temsil eden belediye başkanlarının sorumluluklarından bahsetmemeleri bu el birliğiyle sorumluluklarından kaynaklıdır. Tek beklentimiz meslektaşlarımızdandır. Canı yanmış, halkımızın acıyan canını hissetmiş meslektaşlarımıza çağrımızdır. 10 ilde, 41 ilçede yapmış olduğumuz toplam 134 devrik ve görevde olan belediye başkanları hakkında yapmış olduğumuz suç duyurularının takibi için bize yardımcı olmalarıdır. Halkımız müsterih olsun, bizler dilekçeyi verip, sırtımızı dönecek değiliz. Bu sürecin gittiği yere kadar takipçisi olacağız."