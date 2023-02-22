Pelin Akil'den deprem paylaşımı! "Uyku ilaçları ve yatıştırıcı çaylarla da uyuyamıyorum"

KAHRAMANMARAŞ'TA 9 saat arayla meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde etkili olurken çok sayıda bina yıkılmıştı. Büyük bir yıkıma neden olan depremlerde açıklanan son rakamlara göre ise can kaybı 42 bini aştı. En son Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki Firuze rolüyle ekranlara gelen ünlü oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aklına afet bölgesinde zor durumda olan depremzedeler geldiği için uyuyamadığını söyledi.

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Arka Sıradakiler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlarla ekranlara gelen iki çocuk annesi Pelin Akil deprem sonrası hissettiklerini paylaştı. Uyku bozukluğu yaşadığını söyleyen Akil, geceleri uyanıp avize sallanıyor mu diye sabaha kadar tavana baktığını belirtti.

Pelin Akil, Instagram hesabından sabaha karşı yaptığı paylaşımla depremzedelerin yaşadıklarını ve kendi korkularını anlattı.

Uyku ilacı ve yatıştırıcı çay içmesine rağmen geceleri uyuyamadığını belirten Akil, şu ifadeleri kullandı:

“Ben mi nasılım? Özellikle akşam olunca uyku ilaçları yatıştırıcı çaylarla hala uyuyamayan, evde en son uyuyan kişi olmaktan korkan. Uykuya şans eseri dalarsam 04.00 civarlarında uyanıyorum. Ya kabuslarla ya da aniden avize mi sallanıyor diye dik dik tepeye bakarak ve hava aydınlanana kadar öyle kalarak. Sonra üstüm örtülüyse üşüsem de açıyorum. Neden? Çünkü hak görmüyorum şanslıysa çadırı o da varsa üşüyerek uyumaya çalışan onca depremzede varken…”

“Uyandıktan sonra da deprem bekliyorum. Beklenir mi ya deprem? Hadi oldu, hadi şanslıysak kurtulduk bir şekilde, kurtulmak? İstanbul yangın yeri… Yollar binalardan kapanmış, ulaşım yok, telefon çekmiyor, açlık, sefalet, şiddet, öfke… Kurtuluş mu olur bu? Ben kafamı avizeye dikip beklemesem de gelecek. Hiçbir önlem yok, önlemden bahseden bile yok… A4 kağıdına çizilen hayali evler yeni şehirler dışında.” O zaman şuraya da bir uykuyu çizelim. Hoop gittim ben, 04.00 gibi görüşürüz, sonrası mı? Sonrasını biliyorsunuz işte."