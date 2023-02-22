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İstanbul'da zeminden kaçak kat indi ifadesi şoke etti! Zarardaymış!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da zeminden kaçak kat indi ifadesi şoke etti! Zarardaymış!

İSTANBUL Kağıthane'de gizlice bir binanın zemininde 1.5 metre kazı yaparak kaçak kat inen şahıs yakalandı. Gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan 24 adet kaydı olduğu öğrenilen şahıs adliyeye sevk edildi. Şahsın ifadesinde, “Aldığımda zemini kazılmış haldeydi, kazıdan ben sorumlu değilim” dediği öğrenildi.

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Kağıthane'nin Ortabayır Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katına aylar önce gizlice giren bir kişi, burada kazı çalışması yapmaya başlamıştı. Zeminde 3 ayrı yerde kazı yapan şahıs, çıkan moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle alandan taşımıştı. Çalışmalarını gizlice sürdüren ve soranlara da tadilat yaptığını söyleyen adam, önceki gün öğle saatlerinde çalışmalara devam ettiği esnada zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırmıştı. Şahıs buradan hafriyat ve toprakları taşıyacağı esnada vatandaşlar tarafından fark edilmişti. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edilince şahıs, apar topar olay yerinden kaçmıştı.

Şahsın içeride zeminden yaklaşık 1.5 metre aşağıya kaçak kat indiği ve alanı tahtalarla güçlendirip beton dökme aşamasına geçtiği görülmüştü. Vatandaşların da şoke olduğu olay sonrası Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kaçak kazılan yerleri doldurmak için çalışma başlatmıştı.

Yapılan incelemeler sonucunda şahsın emniyette çeşitli suçlardan 24 adet kaydı bulunan Bayram K. (58) olduğu tespit edildi ve şahıs kıskıvrak yakalandı.

"Zararım var"

Gözaltına alınan Bayram K.'ye, ifadesinin alınmasının ardından “imar kirliliğine neden olma” ve “tehdit” suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsın savcılık ifadesinde, “Bodrum katı iş yeri olarak satın aldım. Aldığımda zemini kazılmış haldeydi, kazıdan ben sorumlu değilim. Aksine burayı temizlemek ve sağlamlaştırmak için çabaladım. Asla kolonlara zarar vermedim. 100 bin lira zararım var” dediği öğrenildi.

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