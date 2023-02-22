Biden yine bildiğiniz gibi! Yolunu şaşırdı devreye koruması girdi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Polonya’nın başkenti Vaşova’da Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda ile bir araya geldi. İki lider kırmızı halıda yürüdüğü sırada ABD Başkanı Joe Biden yolunu şaşırdı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken Biden’i koruması uyardı.

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinin ardından Polonya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Polonya’nın başkenti Varşova’ya giden Joe Biden, askeri törenle karşılaştı. O anlar kameralara kaydedilirken Biden’in yolunu şaşırarak kırmızı halının dışına çıktığı görüldü.

Koruması müdahale etti

Ruptly kamerasın tarafından çekilen görüntülerde Biden’in kırmızı halıdan çıktığı ve yürümeye devam ettiği anlarda koruması ABD Başkanı’na müdahale etti. Biden’in yanına yürüyen koruma ABD Başkanı’nın yolundan sapmamasına yardımcı oldu.