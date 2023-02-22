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Burdur Gölü yine köpürdü Peki uzmanlar ne diyor?

Burdur Gölü yine köpürdü Peki uzmanlar ne diyor?

Son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü sahilinde köpüklenme görüldü. Köpüklenmenin kış aylarında suda artış gösteren çözünmüş organik maddelerin yüksek pH ve tuzluluk etkisiyle sabunlaşması ve oluşan sabunlaşmanın rüzgarın karıştırma kuvvetiyle gerçekleştiği belirtildi.

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MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Hidrobiyolog Prof. Dr. İskender Gülle, Burdur Gölü'nde son günlerde görülen durumun kış aylarında suda artış gösteren çözünmüş organik maddelerin yüksek pH ve tuzluluk etkisiyle sabunlaşması ve oluşan sabunlaşmanın rüzgarın karıştırma kuvvetiyle köpüklenmesi nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Prof. Dr. Gülle, göllerdeki bu köpüklenme olaylarının sadece doğal süreçlerden değil, bazen ortama evsel veya endüstriyel atık su karışmasından da kaynaklanabileceğini dile getirdi.

Öte yandan bu durumun tek bir etkenden kaynaklanmadığını ifade eden Gülle, birden çok etkenin bileşkesinden meydana gelen bir olay olduğunu belirtti.

Burdur Gölü'nde önceki yıllarda da benzer durumların gözlendiği öğrenildi.

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