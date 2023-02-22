OHAL ilan edilen illere ilişkin flaş kararlar Resmi Gazete'de

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkartma yasağı uygulanacak.

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OHAL Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, OHAL kapsamındaki illerde İŞKUR tarafından kısa çalışma ödeneği verilecek. İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 133 lira 44 kuruş nakdi ücret desteği sağlanacak. Ayrıca, işten çıkartma yasağı uygulanacak.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler, OHAL ilan edilen illerde 6 Şubat'tan itibaren OHAL süresince uzatıldı.