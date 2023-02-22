BIST 5.125
DOLAR 18,88
EURO 20,09
ALTIN 1.113,45
HABER /  GÜNCEL

Jeoloji mühendisi Saros Körfezi'ne dikkat çekti: Tehlikenin en büyük olduğu yerlerden bir tanesi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Jeoloji mühendisi Saros Körfezi'ne dikkat çekti: Tehlikenin en büyük olduğu yerlerden bir tanesi

Edirne’nin Saros Körfezi’nden başlayıp, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi’ne kadar uzanan Kuzey Anadolu Fay hattının devamı niteliğindeki hattın Saros Körfezi sahil şeridinin 5 kilometre uzağında olduğunu belirten jeoloji mühendisi Can Yılmaz, “Bu bölgelerin oluştuğu alanlar tehlikeli durumun en büyük olduğu yerlerden bir tanesi” dedi.

Abone ol

Marmara Denizi’nin içerisinden devam edip Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinden geçen ve Saros Körfezi’nin içerisine devam eden fay hattının, Kuzey Anadolu Fay hattının devamı niteliğinde olduğunu vurgulayan jeoloji mühendisi Can Yılmaz, “Bu hattın Edirne genelinde en yakın yeri Saros Körfezi sahil şeridinin 5 kilometre uzağında olduğu görülmektedir. Enez ilçemiz de bu hatta 25-30 kilometre yakınlıkta yer almaktadır” dedi.

Saros Körfezinin büyük bir kısmının alüvyon düzlüklerden oluştuğunu ifade eden jeoloji mühendisi Can Yılmaz, “Bu bölgede çok ciddi yazlık alanlar var. Bu yapıların fazlası 1999 yılı öncesine ait. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın öncelikli olarak yapılarına yönelik gerekli testleri yaptırmalarını öneririz. Bu bölgelerin oluştuğu alanlar alüvyon düzlüklerden dolayı ve depreme yakınlığını dikkate aldığımızda tehlikeli durumunun en büyük olduğu yerlerden bir tanesi” açıklamasında bulundu.

Jeoloji mühendisi Can Yılmaz, “Hatay’da da görüldüğü üzere alüvyon düzlüklerde yıkımın daha fazla olduğu kayaç bölgelerde ise yıkımların görülmediği tespit edilen durumlardan bir tanesidir. Daha sağlam ve sıkı zeminlerin olduğu bölgelerde yapılaşmalara yönelmeli. Bu alanların öncelikli olarak tercih edilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Eşiyle kızını kaybeden adam yaşarken "öldü" şimdi de tekrar hayata döndü
Eşiyle kızını kaybeden adam yaşarken "öldü" şimdi de tekrar hayata döndü
Deprem sonrası kiracılara sözleşme uyarısı! Feshedebilirsiniz, tek şartı ise...
Deprem sonrası kiracılara sözleşme uyarısı! Feshedebilirsiniz, tek şartı ise...
Deprem bilimci Naci Görür uyardı: 10-15 yıl sürer Türkiye diz çöker
Deprem bilimci Naci Görür uyardı: 10-15 yıl sürer Türkiye diz çöker
Uzman isimden 6 büyüklüğünde deprem uyarısı! O fay hattına dikkat çekti
Uzman isimden 6 büyüklüğünde deprem uyarısı! O fay hattına dikkat çekti
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kızılay üzerinden yüklendi! "Kızılay’in içini boşaltıp, AFAD’ı arpalığa çevirdin"
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kızılay üzerinden yüklendi! "Kızılay’in içini boşaltıp, AFAD’ı arpalığa çevirdin"
Depreme yakalanan milletvekili: Birbirimize sarıldık, salavat ve şehadet getirdik
Depreme yakalanan milletvekili: Birbirimize sarıldık, salavat ve şehadet getirdik
Ziraat Bankası'ndan kredi borcuna erteleme: Depremzede çiftçi için süre 1 yıl uzatıldı
Ziraat Bankası'ndan kredi borcuna erteleme: Depremzede çiftçi için süre 1 yıl uzatıldı
Panik yaratan deprem! Son deprem Bingöl'de oldu! Kaç şiddetinde AFAD duyurdu
Panik yaratan deprem! Son deprem Bingöl'de oldu! Kaç şiddetinde AFAD duyurdu
Türkiye'ye vefasını gösterdi Afrikalı öğrenci yaptığı bağışla gönülleri fethetti
Türkiye'ye vefasını gösterdi Afrikalı öğrenci yaptığı bağışla gönülleri fethetti
Alperen Şengün açıkladı! İşte depremzedeler için topladığı bağış
Alperen Şengün açıkladı! İşte depremzedeler için topladığı bağış
Hatay'daki en büyük yıkımın nedeni belli oldu! Tuzlu kum yerle bir etmiş
Hatay'daki en büyük yıkımın nedeni belli oldu! Tuzlu kum yerle bir etmiş
FETÖ'cü Cevheri Güven 'Cumhurbaşkanı depremzedelere 'namussuz' dedi' iftirasını attı
FETÖ'cü Cevheri Güven 'Cumhurbaşkanı depremzedelere 'namussuz' dedi' iftirasını attı