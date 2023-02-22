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FETÖ'cü Cevheri Güven 'Cumhurbaşkanı depremzedelere 'namussuz' dedi' iftirasını attı

FETÖ'cü Cevheri Güven 'Cumhurbaşkanı depremzedelere 'namussuz' dedi' iftirasını attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılay nerede eleştirisinde bulunan muhalafeti sert sözlerle eleştirdiği konuşmasını önünü arkasını kesen FETÖ firarisi Cevheri Güven, sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanı depremzedelere “namussuz” dedi." iftirasını attı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri gündem oldu.

Erdoğan, "Terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış bir tanesi Kızılay nerede, ne çadırını ne yemeğini görmedik diyor. Be ahlâksız, be adi, be namussuz; günde 2,5 milyon insana bu Kızılay yemek ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu?" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, muhalefete dedi Cevheri Güven "Cumhurbaşkanı depremzedelere “namussuz” dedi." iftirasını attı

"Kızılay nerede?" eleştirisinde bulunan muhalefeti sert sözlerle eleştiren Erdoğan'ın konuşmasına, FETÖ'nün propaganda makinesi sözde gazeteci Cevheri Güven, kendince operasyon yaptı. 

"Sakın çadır istemeyin küfür ediyor"

Erdoğan'ın konuşmasının önünü arkasını kesen FETÖ firarisi sözde gazeteci Cevheri Güven, Erdoğan'ın "Be ahlâksız, be adi, be namussuz" dediği 5 saniyelik görüntüyü paylaştı. Bununla da yetinmeyen Güven, videonun üzerine de "sakın çadır istemeyin küfür ediyor" diye yazdı.

Videonun altına Güven, "2023 depremi her konuşulduğunda hatırlanacak: Cumhurbaşkanı depremzedelere “namussuz” dedi.' ifadelerine yer verdi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının kırpılmamış hali

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