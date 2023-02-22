CHP’den 11 ildeki "Depremzedenin borçları silinsin" çağrısı

Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depreminde can kaybı sayısı 42 bini aşarken afet bölgesinden batı illere büyük göç başladı. CHP'li milletvekilleri 11 ilde yaşayan afetzedelerin elektrik ve doğalgaz borçlarıyla, esnafın tüm borçlarının silinmesi için çağrı yaptı.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin etkilediği 11 ildeki afetzedelerin elektrik ve doğalgaz borçlarıyla, esnafın tüm borçlarının ertelenme yerine silinmesi istendi.

Cumhuriyet’te yer lan habere göre, CHP İl Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, depremde yıkılan ya da hasar alan binalardaki elektrik ve doğalgaz abonelerinin borçlarının silinmesi için çağrı yaptı. Akın, “Faturaların tahsilatını ertelemek, evi yıkılan ya da hasar alan vatandaşların derdine derman olmaz” dedi.

Esnafın zararını Hazine üstlensin

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de depremin etkilediği illerdeki esnaf için iktidarın acilen bir destek paketi açıklaması gerektiğini söyledi. “TESK verilerine göre 11 ilde 260 bin esnaf felaketten etkilendi. Esnafımızın zararı Hazine tarafından üstlenilmeli” diyen Başevirgen, şunları söyledi:

"Adana’da 52 bin 524, Kilis’te 4 bin 600, Osmaniye’de 15 bin 768, Şanlıurfa’da 42 bin 793, Diyarbakır’da 26 bin 529, Gaziantep’te 41 bin 935, Adıyaman’da 18 bin 130, Malatya’da 21 bin 366, Kahramanmaraş’ta 27 bin 386 ve Hatay’da 46 bin 462 esnaf bulunuyor.

Büyük göç başladı

Depremden etkilenen illerde büyük bir göç başladı. İktidara çağrımızdır, esnafımızın tüm banka ve esnaf kefalet kooperatiflerine olan borçları, kira, fatura, BAĞ-KUR prim borçları hazine tarafından karşılanmalıdır.

Esnafımızın deprem nedeniyle işyerlerinde uğradığı zararların tümü Hazine tarafından üstlenilmelidir. Küçük esnafımızın bu süre zarfında gelir kaybının telafisi için esnaf ahilik desteği devreye alınmalı ve işyerlerine dönene kadar düzenli olarak işsizlik maaşı bağlanmalıdır."