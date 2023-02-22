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Bakanlar depremde sakal bıraktı! Fahrettin Koca nedenini ve sakalı ne zaman keseceğini açıkladı!

Bakanlar depremde sakal bıraktı! Fahrettin Koca nedenini ve sakalı ne zaman keseceğini açıkladı!

KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sakal bıraktı. Bakanların neden sinek kaydı traş olmadığıyla ilgili spekülasyonlar yapılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, neden sakal bıraktığını ve ne zaman keseceğini açıkladı.

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Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremde 11 şehirde binlerce bina yıkılırken, 42 binden fazla insan hayatını kaybetti. En çok yıkımı alan illerden biri olan Hatay'da 20 Şubat akşamı peş peşe yaşanan iki yeni depremde şehirdeki hasarlı bazı binalar çöktü, altı kişi daha hayatını kaybetti.

6 Şubat'tan bu yana sakallarını kesmiyorlar

Depremin hemen ardından bölgede bakanlar koordinasyonla görevlendirildi. O günden sonra sürekli kameralar karşısında olan bazı bakanların sinek kaydı sakal traşı olmayı bırakmaları dikkat çekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Şubat depreminin ardından 'kirli sakal' tabir edilen sakal bıraktı. 

Bakanlara hem destek hem eleştiri var

Bakanların sakallarını kesmemesi hem desteklendi hem de eleştiri konusu oldu. Kimileri üzüntüden kesmedikleri için sakal bırakan bakanlara destek olurken, kimileri de "Deprem üzerinden üzgün görünme şovu yapıyorlar" eleştirisi yaptı. Sakalını kesmeyen bakanlardan Fahrettin Koca, neden sakalını kesmediğini ve ne zaman keseceğini açıkladı. 

Cenaze sahibi defin bitmeden sakalını kesmez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sakalını neden kesmediğine yönelik soruya da, “Defin işlemi bitmiş değil. Yasımız devam ediyor. Anadolu’da cenaze sahibi definden sonra sakalını keser. Benim, doğrusu arama kurtarma faaliyetleri bitmeden kesmek içimden gelmiyor, kesemedim” cevabını verdi.

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